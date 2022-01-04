中国数字人民币应用程序已上架

中国数字人民币（试点版）应用程序今天（4日）已在各大安卓应用商店和苹果Appstore上架。

据澎湃新闻报道，该应用程序的开发者为中国人民银行数字货币研究所，它是数字人民币向个人用户开展试点的官方服务平台，提供数字人民币个人钱包的开通与管理、数字人民币的兑换与流通服务。

数字人民币的指定运营机构包括中国工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行、招商银行、微众银行、网商银行等。

数字人民币仍处于研发过程中的常规测试阶段，数字人民币制定运营机构抽选的试点地区白名单用户可以注册该应用程序。

截至2020年10月，数字人民币增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连六个试点地区，加上此前深圳、苏州、雄安新区、成都四地及北京冬奥会场等试点地区，数字人民币试点已经形成“10+1”的格局。

数字人民币与纸钞和硬币等价，具有价值特征和法偿性，支持可控匿名。数字人民币钱包在使用上，体验与支付宝、微信支付相似。

按照中国人民银行数字货币研究所所长穆长春的说法，微信和支付宝是金融基础设施、是钱包，而数字人民币是支付工具，是钱包的内容。电子支付场景下，微信和支付宝的钱包里装的是商业银行存款货币，数字人民币发行后，民众仍可用微信、支付宝进行支付 ，只不过钱包里装的内容增加了央行数字货币。