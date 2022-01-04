陕西省委书记：攻坚拔寨推进社会面清零

中国陕西省西安市在本轮冠病疫情中的防疫能力受到关注，陕西省委书记刘国中昨天（3日）强调，要以严实细作风和啃硬骨头精神，奋力推进社会面清零。

据中国国家卫健委网站消息，中国大陆昨天新增确诊病例175例，包括67例境外输入病例和108例本土病例。

本土病例分布在陕西、浙江和河南三省。其中陕西西安市95例，这是西安连续两日新增本土病例降至百例以下，自上月9日以来，陕西全省已累计报告本土确诊病例1785例。

据《陕西日报》报道，刘国中昨天说，当前疫情防控正处在总攻的关键时刻，各项工作只能加强，重点攻坚只许成功。

他强调，要“快”字当头、“全”字托底，加强流调工作，提高排查精度，对风险人群的判定宁可范围大一些，也不能漏控一人；严格规范推进社区管控，特别要按照“足不出户”要求，加强城中村管控，在网格管控、措施落实上管彻底、不“漏风”。

刘国中还要求，各级要坚定对社会面清零的信心，领导干部要“身子往前扑，时间往前抢，工作往细做，服务往实做”。

西安全市实施封闭式管理到目前为止已经13天，有疾控专家称，西安市要解除管控措施，首先要实现“社会面清零”。

据央视新闻客户端报道，西安市疾控中心副主任陈志军解释说，“社会面清零”就是之后发现的所有新病例都已在隔离的密切接触者或者是密接者的密接者当中，社区不存在社区面的疫情传播，实现“社会面清零”是为西安全市下一步解封创造良好的条件。

陈志军还称，把确诊病例送到医疗机构治疗后，将密接和次密接集中到单人单间的酒店进行医学隔离观察，是保证社区消除一切潜在的可能传染源的必要措施。

但有网友批评这种“社会面清零”是自欺欺人，而且大规模隔离造成的人员密集接触还可能会令更多人感染。