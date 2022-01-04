台公务机关完成汰换大陆资通产品

台湾行政院通令中央与地方政府等各公务机关，在2021年底完成汰换机关所使用的中国大陆资通讯产品，如今已完成汰换。

据《自由时报》报道，知情官员透露，少数机关存在特别情况，例如将大陆资通产品做为内部测试及训练之用。这种情况已向台湾行政院报备获准。至于数量有多少以及所使用品牌，则不便说明。

台湾行政院去年5月统计，全台有多达2596个中央部会与地方政府、公立学校等各公务机关使用19256个中国大陆资通讯产品。数量最多的产品为中国大陆大疆创新公司生产的无人机及影像摄录设备，有多达717个公务机关使用，数量达1848台。

使用总数居次的是普联技术公司的网通设备及影像摄录设备，有423个公务机关使用，数量为1632台；第三名为海康威视生产的监视器等摄录设备，有309个公务机关使用，数量为1076台。

台湾行政院为避免公务及机敏资料被不当窃取，前年12月18日通函各机关使用资通产品相关处理原则，包括：公务用的资通设备不得使用中国大陆厂牌，且不得安装非公务用软体。个人资通设备不得处理公务事项，也不得与公务环境介接。各机关应就已使用或采购的中国大陆厂牌资通设备列册管理。

政院还召开资通安全会报扩大会议决定，责请各机关扩大盘点机关内部、委外厂商及分包厂商所使用的中国大陆厂牌资通产品，限期于去年年底前完成汰换中国大陆厂牌产品。

据悉，台湾政府已严格要求公务员的个人资通设备，不得与公务环境介接。且基于华为公司具有解放军背景，台湾中央各机关目前都禁用华为资通讯产品。官员透露，目前除了少数特别情况报备获准之外，各机关都已完成汰换。