台湾新步兵旅沿用“秋海棠”徽章

因应中国大陆军事威胁，台湾国防部提升后备战力改革，自去年起陆续新增五个步兵旅。其中，去年底成军的陆军步兵117旅，即为过去的“海鹏部队”，仍沿用“大鹏抓着秋海棠”徽章。台湾立委许智杰、蔡适应皆认为，台国防部应对此军徽做出修正。

据《自由时报》报道，台湾国防部推动后备战力改革，自去年起至2023年，将新编五个新训旅，皆为陆军步兵旅，番号沿用过去已裁撤的部队番号，目前已有109旅、117旅成军，今年将再编成101旅、137旅，明年则编成249旅。

陆军步兵117旅驻地为高雄凤山，去年12月举行成军典礼，部队番号117继承曾多次驻防金门、已裁撤的步兵117师“海鹏部队”，两支部队实无任何关联，117旅却连同徽章也一并继承。

根据过往军方出版品，“海鹏部队”的徽章意旨，是由展翅鹏鸟抓附地球仪上的中国地图，带有“反攻大陆”的意涵。

民进党立委许智杰表示，重新回归的海鹏部队，沿用与现实不符的秋海棠地图当军徽，会让民众与军人都有价值混淆的状况，“究竟要保卫台湾还是中国大陆？”他强烈要求移除秋海棠地图，让军队中性化、台湾化。

民进党立委蔡适应也称，现在台湾征集的官兵，都是台湾本土官兵，部队性质仍是以防御台湾为主。国防部应对步兵117旅军徽做出修正。