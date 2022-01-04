中国楼市信心指数回升

58同城、安居客4日发布的2021年《12月国民安居指数报告》显示，中国楼市预期2021年12月份转暖，购房者信心指数和经纪人信心指数环比均有所回升。

据中新社报道，报告指出，去年年末，购房者信心指数回升，2021年12月份用户信心指数为106.3，环比上涨7.2%，51.2%的受访者认为政府会继续调控房价上涨；39.5%的受访者认为2021年楼市成交套数超过2020年；20.9%的受访者表示未来三个月内有购房打算。

对于二手房市场的预期，报告显示，2021年12月，经纪人信心指数为93.9，环比上涨12.3%；37.6%的经纪人认为2021年二手房市场购房需求量高于2020年。

当月，新房在线均价和二手房挂牌价小幅波动。报告显示，12月中国65个城市新房线上均价为每平方米17608元（人民币，下同），环比微涨0.53%。深圳、上海新房在线均价最高，每平方米均超过5万元。

当月，中国找房热度环比下跌3.6%。其中，一线城市找房热度环比下跌2.3%，二线城市找房热度环比下跌2.6%，三、四线城市找房热度环比下跌4.6%。银川、保定、杭州、徐州、临沂、郑州找房活跃度较高。

从二手房市场来看，12月全国65个主要城市二手房挂牌均价为每平方米16829元，环比微跌0.06%。北京、深圳、上海二手房挂牌均价分别为每平方米58740元、每平方米57313元和每平方米54427元。值得关注的是，目前落实二手住房参考价制度的城市政策调控效果明显，宁波、成都、三亚、西安、温州、合肥和北京7个城市二手房挂牌均价12月份环比下行。

