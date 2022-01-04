香港下个月24日起扩大“疫苗气泡”适用范围

香港特区政府今天（4日）宣布从2月24日起落实扩大“疫苗气泡”的适用范围，只有至少接种一剂疫苗的市民才可进入食肆等受防疫条例规限场所，以及康文署辖下的场地等。

综合《星岛日报》和香港01报道，从下个月24日起，市民必须至少接种一剂冠病疫苗，方可进入食肆、按摩院、美容院、学校等场所，员工也要在指定期限前完成接种。只有两类人士可获豁免，包括年龄未符合接种要求或持医生证明不适合接种的市民。

香港特首林郑月娥今天出席行政会议前会见记者时说，随着疫苗气泡适用范围的扩大，接种率也要逐步推进，现在疫苗气泡适用于政府处所的公务员、医管局处所的员工，之后才扩展至政府相关机构，暂时不会将范围扩大至私人处所、商场等。但她也强调，因应疫情发展、专家意见等，不排除日后将再扩大疫苗气泡的适用范围。

林郑补充道，政府拟下个月才开始实行疫苗气泡，主要是给业界足够时间准备、让市民前往接种疫苗。她也说，疫苗气泡的实行相当复杂，尤其是“如何检视已打针”的技术问题。同时，政府也要防止因推行太急，容易被造谣的问题发生。

在政府宣布扩大疫苗气泡适用范围后，不少香港市民赶着到香港疫苗接种中心预约接种第一剂疫苗，导致许多香港疫苗接种中心的预约已额满。林郑也称，留意到消息传出后，香港市民首剂接种率达72.9%，昨天就有1万8000人接种首剂，是去年9月以来新高。

奥密克戎变异毒株进入香港社区，网络和社交群组出现香港将全面“封关”和禁堂食的谣言。香港政府昨天澄清，当局从没有计划禁止所有人进出香港，即所谓“封关”，也没有计划宣布昨晚6时后只容许外卖不能堂食。发言人也谴责有人在网上和WhatsApp群组散布相关谣言，造成公众恐慌。