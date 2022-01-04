南极现聚集性疫情 中国科考队已禁串门

南极再次出现冠病疫情，中国南极科考队得知消息后，严守防疫措施，并已严禁到其他国家站点串门。

据英国广播公司（BBC）元旦当天报道，比利时南极“伊丽莎白公主极地站”出现聚集性疫情，25名工作人员中的16人确诊感染冠病。

中国媒体极目新闻联系上中国南极科考队，得知他们一直遵循严格防疫措施，此前已禁止到其他国家站点串门，队员们目前一切正常。

中国南极科考队有三名武汉大学师生，分别是驻扎中山站的武汉大学中国南极测绘研究中心教师张汝诚、驻扎长城站的生命科学学院教师彭方和中国南极测绘研究中心硕士生陈帅均。

据张汝诚介绍，中国科考站距离位于东南极的“伊丽莎白公主极地站”都很远，中山站直线距离有1900多公里，长城站更远，超过3400公里。从疫情在全球蔓延开来后，中国科考队就规定在南极不与外国站点接触。

据BBC报道，伊丽莎白公主极地站首名感染者去年12月14日确诊，他随同一个工作组在那之前七天抵达南极。尽管该工作组和其他感染者被隔离后，伊丽莎白公主极地站仍报告更多确诊病例。到该站工作的人员都需完成疫苗接种，并提供阴性检测证明。该站也有两名医生驻守，任何新进人员将暂停到站工作，直至病毒消散为止。

这是冠病第二次入侵南极洲，2020年12月当地首次发现冠病病毒，智利一处军事基地发现了至少36起确诊病例，南极成为最后一个失守的大洲。