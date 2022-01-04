恒大去年销售额下降38%

中国恒大1月4日发布全年销售数据情况，全年销售额4430亿元（人民币，下同，944.82亿新元），同比下降38%。

据澎湃新闻报道，中国恒大2021年全年实现合约销售金额约4430.2亿元，合约销售面积5426.5万平方米。而中国恒大2021年的合约销售金额为7232.5亿元，相比来说，2021年的销售额4430.2亿元同比下降38.74%。中国恒大曾在公告中表示，2021年的合约销售额目标为7500亿元。

对于公司目前的流动性状况，中国恒大称，公司将继续积极与债权人保持沟通，努力化解风险，维护各方合法权益。

中国恒大1月3日早间公告，公司股票将短暂停牌。

此后，中国恒大在1月4日的内幕消息及恢复买卖的公告中提到，2021年12月30日，公司收到儋州市综合行政执法局下发的海花岛39栋建筑《行政处罚（限期拆除）决定书》。该决定书仅针对位于2号岛39栋楼，不涉及海花岛其它地块。公司将按照决定书的指引，积极沟通、妥善处理。

在这份处罚决定书中提到，恒大集团旗下的儋州信恒旅游开发有限公司位于儋州市白马井镇海花岛2号岛三(六)期项目共建设39栋楼，总建筑面积434941.46平方米，因违法取得的规划许可证已被撤销，责令该公司在10日内自行拆除上述违法建筑物。如逾期不拆除，执法局将依法组织拆除。

恒大集团称，自2015年起，恒大陆续通过公开招拍挂方式取得土地使用权，并开始开发建设。经过六年多的建设，海花岛已累计投入约810亿元。

恒大童世界集团表示，2017年以来，恒大方面根据环保、海洋督察对海花岛提出的海洋生态修复、涵管桥整改等要求，正在坚定不移、不折不扣地积极整改。

截至1月4日收盘，中国恒大报1.61港元/股，涨幅1.26%，总市值213.91亿港元（37.19亿新元）。

