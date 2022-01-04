中国外交部：五核大国首次为减少核冲突风险同步发声

中国外交部副部长马朝旭说，中俄美英法五个核武器国家领导人共同发表声明，强调核战争打不赢也打不得，并重申不将核武器瞄准彼此或其他任何国家。这是五核大国首次为减少核冲突风险同步发声。

中国、俄罗斯、英国、美国和法国昨天（3日）发表联合声明，同意避免核武器进一步扩散和发动核武战争。

据中国外交部官网消息，中国外交部副部长马朝旭昨晚受访时指出，新年伊始，中、俄、美、英、法五个核武器国家共同发表联合声明，强调核战争打不赢也打不得，并重申不将核武器瞄准彼此或其他任何国家。这是五国领导人首次就核武器问题发表声明，体现了五国防止核战争的政治意愿，也发出了维护全球战略稳定、减少核冲突风险的共同声音。

马朝旭说，当前，世界百年变局和世纪疫情交织叠加，国际战略安全领域面临许多重大挑战。五核国领导人发表联合声明，有助于增进相互信任，以协调合作代替大国竞争，对于构建总体稳定、均衡发展的大国关系也具有积极意义。

马朝旭也说，五核国既是联合国安理会常任理事国，也是《不扩散核武器条约》法定的核武器国家，都负有防止核战争、维护世界和平的共同责任。五国理应以联合声明为新的起点，增进互信，加强协作，为建设持久和平、普遍安全的世界发挥积极作用。

中国外交部军控司司长傅聪今天（4日）在就上述联合声明召开的中外媒体吹风会上强调，中国是五核国合作的积极推动者。2019年，中国举办五核国北京会议，重启了陷入僵局的五核国合作进程。中方为达成一份内容积极的联合声明贡献了重要智慧。

他说，在声明磋商过程中，除推动各方同意强调“核战争打不赢也打不得”外，中方还推动写入重申不将核武器瞄准彼此或其他任何国家等重要内容。中方认为，五核国应进一步就战略稳定问题加强沟通，围绕降低核武器在国家安全政策中的作用，以及反导、外空、网络、人工智能等广泛议题进行深入对话。