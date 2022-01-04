中国服务进出口总额增长14.7%

中国商务部4日公布的数据显示，2021年1月至11月，中国服务贸易继续保持快速增长态势。服务进出口总额46767.8亿元（人民币，下同，9979.05亿新元），同比增长14.7%。

据中新社报道，中国服务出口1至11月达到22364.4亿元，增长31.5%；进口24403.4亿元，增长2.6%。服务出口增幅大于进口28.9个百分点，带动服务贸易逆差下降69.9%至2039亿元，同比减少4731.2亿元。与2019年同期相比，服务进出口下降4%，两年平均下降2%，其中出口增长28.5%，两年平均增长13.4%；进口下降22%，两年平均下降11.7%。2021年11月当月，中国服务进出口总额4785.8亿元，同比增长35.4%。

在具体领域上，知识密集型服务贸易稳定增长。2021年1-11月，知识密集型服务进出口20428.3亿元，增长13.5%。其中，知识密集型服务出口11137.9亿元，增长18.1%；出口增长较快的领域是个人文化和娱乐服务，知识产权使用费，电信计算机和信息服务，分别增长36.2%、29.3%、23.3%。知识密集型服务进口9290.5亿元，增长8.3%；进口增长较快的领域是金融服务，增速达57%。

旅行服务进出口继续下降。新冠疫情对旅行服务进出口的影响仍在持续。2021年1-11月，中国旅行服务进出口7005.2亿元，下降25.3%，其中出口下降37.5%，进口下降23.7%。剔除旅行服务，2021年1-11月中国服务进出口增长26.6%，其中出口增长36.1%，进口增长16.8%；与2019年同期相比，服务进出口增长29.3%，其中出口增长42.4%，进口增长16.5%。

