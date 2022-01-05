大陆国台办：插手香港事务黑手必被斩断

香港亲民主派网媒《立场新闻》高层被捕及停运，台湾总统蔡英文和陆委会表达关切，大陆国台办发言人朱凤莲昨晚（4日）回应称，正告民进党当局，插手香港事务的黑手必被斩断，乱港谋独的罪恶必遭清算。

据央视新闻报道，朱凤莲说，坚决支持香港特区政府依法处理有关案件，任何人无权干涉。

她批评民进党当局出于谋“独”目的，持续插手香港事务。她说，当前香港局势由乱转治，步入正轨，“一国两制”重新展现强大生命力和光明前景，“民进党当局迫不及待地跳出来叫几声，生怕台湾民众识破了民进党当局乱港谋‘独’的真相”。

朱凤莲还说，民进党当局抹黑“一国两制”，兜售虚假“民主”，装出“民主卫士”的样子，颠倒黑白，无视司法，为违法行为辩护，还叫嚣搞什么“援港计划”，岛内越来越多人看穿他们只不过是谋取政治私利。

香港警方上月29日以涉嫌“串谋发布煽动刊物”罪为由，拘捕《立场新闻》六名高层或前高层人员，《立场新闻》随后宣布停运。台湾陆委会当天称，香港的人权、自由每下愈况，尽管国际社会疾声关切、港人纷纷用脚投票，执政者仍置若罔闻，打压作为此起彼落，并指“这些层出不穷的案例不是文字狱，那什么才是文字狱？”

蔡英文当晚也声援《立场新闻》，称很遗憾再次看到中共当局撕毁一国两制承诺，再次打压箝制香港的言论自由，并强调“追求民主自由不是犯罪，台湾会坚定撑香港”。