解放军71集团军政委尹红星转岗西藏

中国解放军冬季将领调整近期陆续披露。最新消息显示，此前担任71集团军政委的尹红星已赴西藏任职，并晋升中将军衔。

据西藏日报微信公众号消息，西藏自治区政协十一届五次会议前天（1月3日）在拉萨开幕，尹红星出席大会并在主席台就座。

据《北京青年报》旗下微信公众号“政知圈”报道，西藏卫视《西藏新闻联播》前天的画面也显示，尹红星出席此次会议时佩戴中将肩章。由此可见，2017年晋升为少将军衔的尹红星，目前已晋升为中将。

尹红星曾任原济南军区71352部队政委、南部战区陆军纪委副书记；2018年任第71集团军政委。

据河南省政府网站，尹红星曾工作过的原71352部队驻地在河南省安阳市，被称为“猛虎师”。

据环球网此前报道，“猛虎师”是解放军历史悠久的王牌劲旅，参加过平型关战役、百团大战、辽沈战役、平津战役、抗美援朝等大小战斗840多次。特别是在衡宝战役黄土铺地区运动进攻战斗中，该师抗击国民党四个师的围攻，某团被授予“猛虎扑羊群”锦旗，“猛虎之师”由此得名。

上世纪80年代末，“猛虎师”被中共中央军委列编为首批应急机动作战部队，近年来先后完成汶川抗震救灾、支援北京奥运等重大任务。陆军重新调整组建后，“猛虎师”改编为新的合成旅，隶属第81集团军。

报道还称，西藏军区、新疆军区在省级军区中地位和担负任务较为特殊。

本轮军改后，各省级军区大多划归为中央军委国防动员部管理，但北京卫戍区、新疆军区、西藏军区区别于其他，转隶至陆军。

《中国新闻周刊》曾刊文指出，这意味着上述三个军区单位是需要承担主要作战任务及跨区域作战的野战部队，而其他省级军区的职责则主要聚焦协同配合地方组织民兵预备役人员遂行抢险救灾、组织征兵、预备役部队建设等工作。

此外，相较于大多数省级军区的少将军衔主官，新疆军区、西藏军区的司令员、政委则由中将衔级军官担任。

