西安大数据资源管理局局长被停职检查

中国陕西西安市大数据资源管理局局长刘军因履职不力，被停职检查。

据《北京日报》旗下微信公众号《长安街知事》报道，西安市委组织部5日发布消息，刘军同志因履职不力，停职检查。刘鑫出任市大数据资源管理局党组成员，为副局长人选。

刘军1980年10月出生，山东菏泽人，在职研究生学历，工学硕士，助理研究员，2003年7月参加工作。曾任西安市委宣传部理论处副处长（正处级），西安市精神文明建设指导委员会办公室副主任，西安市委宣传部文艺处处长，阎良区委常委、宣传部部长，西安市委督查室主任等职。

刘军2019年2月出任西安市大数据资源管理局党组书记、局长。

自2021年12月西安本轮疫情发生以来，“西安一码通”多次发生故障，很多市民反映在接受核酸检测中，无法打开个人健康二维码。

“西安一码通”首次出现大规模故障后，西安市大数据局局长刘军在12月20日的疫情防控发布会上回应称，“对于‘一码通’平台中断对市民造成的不便，我们深表歉意，在全员核酸检测的特殊时期，为减轻系统压力，建议广大市民非必要不展码、亮码，在出现系统卡顿时，请耐心等待，尽量避免反复刷新。

中国工信部官网2022年1月4日发布消息，工业和信息化部总工程师韩夏到陕西省通信管理局开展疫情防控工作调研。

韩夏强调，要切实加强网络和信息安全，西安“一码通”要加强技术改进和网络扩容，确保平台安全稳定运行。韩夏还来到西安“一码通”工作专班，了解核酸采样系统应急处置措施，要求系统再优化，细节再完善，确保不出现拥塞宕机现象。

本月2日，据西安晚报报道，为进一步加强西安市雁塔区疫情防控工作力量，经省委同意，西安市副市长杨建强兼任雁塔区委书记，免去王斌同志雁塔区委书记职务，免去崔诗越同志雁塔区委副书记，区政府党组书记职务。