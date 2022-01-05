纽约市长吁拜登为特朗普“中国病毒”言论向华人道歉

纽约市市长亚当斯（Eric Adams）呼吁白宫就称冠病为“中国病毒”，以及在爆发之初时任总统特朗普的其他言论，向亚裔美国人公开道歉。

据彭博社报道，亚当斯周二在曼哈顿下城举行的新闻发布会上说：“现任总统现在应该站出来，代表美国人民说，‘我们向华人社区道歉’。我希望他会对这个国家的华人居民说，我们为说过的话和做过的事道歉。在疫情期间，我们造成了人们与华人社区对立。”

这场发布会上宣布了一系列帮助中国城和该市其他地方的倡议。他说，他将在周二向拜登发出正式信函，“我们永远不会允许椭圆形办公室被用来攻击我们国家的人”。

民主党人指责特朗普通过定期谈论冠病来源于中国，指特朗普在一场竞选集会上将这种疾病称为“功夫流感”(kung flu)，来鼓励反亚洲言论。

在美国总统竞选期间拜登将特朗普关于中国和病毒的措辞称为“偶然种族主义”。5月份他签署了一项立法，以打击反亚洲仇恨犯罪的上升；在那之前数月，发生在佐治亚州的大规模枪击事件中，八人死亡，其中六人是亚裔女性。

根据加州州立大学圣贝纳迪诺分校仇恨与极端主义研究中心的数据，2021年第一季度，在美国最大城市中向警方报告的反亚洲仇恨犯罪同比增长189％。同期纽约此类犯罪增长262％。

