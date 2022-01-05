立陶宛总统：以“台湾”之名设代表处是个错误

立陶宛总统瑙塞达昨天（4日）说，立陶宛允许台湾以“台湾”名义在首都维尔纽斯开设代表处是一个错误，他认为此举引起了中国大陆的强烈反应。

综合波罗的海通讯社（BNS）和台湾《联合报》报道，瑙塞达在接受当地广播电台Ziniu Radijas访问时说，他不认为台湾在立陶宛开设代表处是一个错误，而是在取代表处的名字时，没有与他协调。

瑙塞达说，虽然台湾和立陶宛都能开设不具外交地位的代表处，但代表处的名字是个关键，这对立陶宛与中国大陆之间的关系有很大的影响。

瑙塞达认为，代表处的名字是引起立陶宛与中国大陆纠纷的导火线，“现在我们得处理这个后果”。

他补充说，一些非常规措施已被用来针对立陶宛，“我们必须非常积极地向欧盟发出明确信号，表明这是一种攻击，是对立陶宛的一种压力。”

针对瑙塞达的上述言论，台湾外交部发言人欧江安昨天回应称，台湾坚定力挺立陶宛的决心不会改变，并呼吁所有坚持民主自由体制的理念相近国家，做立陶宛坚强的后盾。

欧江安同时谴责中国大陆仅因立陶宛同意以“台湾”名义设代表处而对立国实施政治和经济施压。她也强调，近来美国、欧盟、欧洲民主伙伴、北约会员国，均加大力道支持立陶宛，台湾也坚信立陶宛与台湾发展关系的决定，是站在历史正确的一方。

另据中央社报道，台湾驻立陶宛代表黄钧耀说，未曾接获立陶宛外交部改名的要求，并强调将持续寻求与立陶宛发展实质关系。立陶宛外交部则表示目前没有评论。

自立陶宛允许以“台湾”名义设立代表处后，中国大陆与立陶宛矛盾不断升级，同时也牵涉到与立陶宛有经济往来的其他欧盟国家，引发美欧多国关注。

综合法新社和彭博社报道，有立陶宛公司和商界领袖上个月3日投诉称，他们的产品无法在中国大陆通关，包括林业和家具业产品都滞留在港口。随后，欧盟官员也证实，其他欧盟国家产品若使用立陶宛的零部件，也不被大陆海关受理。

立陶宛外交部长兰茨伯格斯称，中国大陆对立陶宛的制裁是“未经宣布”的制裁。

美国国务卿布林肯近来与立陶宛、欧洲多国外长通话，称中国大陆对立陶宛及欧洲多国实施的政治和经济施压已违反国际贸易准则，并强调将声援立陶宛。

中国大陆外交部发言人汪文斌昨天则回应称，美方一再为立方“一中一台”的错误言行辩解帮腔，还以支持立陶宛为幌子，试图拉拢纵容“台独”势力的小圈子，只能让国际社会质疑美方在台湾问题上的真实意图。