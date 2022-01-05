日澳将签署防卫协议 或加剧与中国紧张关系

澳大利亚和日本将在周四的领导人视频峰会上签署“历史性的”条约，进一步加强国防和安全合作；此举可能会进一步加剧与中国的紧张关系。除了与美国和联合国的协定外，这个协定是日本的首个此类协定，标志着常被称为“准联盟”的两国关系再进一步。

据彭博社报道，澳大利亚总理莫里森在电邮声明中称，签署“对等进入协定”（Reciprocal Access Agreement）将支持澳大利亚国防军与日本自卫队之间更大规模、更复杂的实际接触。他补充说：协定将为加强互操作性和合作提供明确的框架。

莫里森说：“该条约将表明两国承诺共同努力应对共同面临的战略安全挑战，并为印度-太平洋的安全和稳定作出贡献。”

在莫里森治下，随着澳大利亚政府2020年呼吁独立调查员进入武汉去调查冠病的起源，澳大利亚与其最大贸易伙伴中国的关系已经急剧恶化。北京实施了一系列贸易报复，包括对澳大利亚大麦和葡萄酒征收高额关税，以及阻止煤炭出口。

澳大利亚去年还与英国和美国签署了一项战略防卫协议，将使该国能够建造核动力潜艇，中国称此举将催生地区军备竞赛。

莫里森表示，新澳-日协议下的合作还包括扩大与印度和美国之间四方安全对话(Quad)的议程，以及共用技术主导的方法以减少碳排放。

