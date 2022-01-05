访非首站 中国外长王毅抵厄立特里亚访问

中国国务委员兼外交部长王毅昨天（4日）抵达非洲的厄立特里亚访问，这是他非洲之行的第一站。

据法新社报道，厄立特里亚新闻部在一份声明中说，王毅将于当地时间周三与厄立特里亚总统阿费沃尔基举行会谈。

厄立特里亚是王毅非洲之行的第一站，随后王毅将前往肯尼亚和科摩罗，之后再前往马尔代夫和斯里兰卡。

报道称，王毅此次非洲之行是在美国国务卿布林肯于去年11月访问非洲后展开，布林肯当时访问非洲的部分目的是对抗中国在非洲大陆日益增长的影响力。

《华尔街日报》上个月引述美国官员透露，根据一份机密报告，中国正打算在非洲中部国家赤道几内亚建立第一个面向大西洋岸的永久军事基地。此举代表中国将能在美国东海岸对面部署军舰，这对白宫及五角大楼来说是一大警讯。不过，中国对此予以否认，并称这是美国炒作中国威胁的最新举措。

厄立特里亚因卷入邻国埃塞俄比亚的冲突而受到美国的制裁，并在去年11月加入了中国的全球投资战略“一带一路”。

此外，中国也是非洲大陆最大的贸易伙伴，据中国海关总署网站统计，去年1月至10月中非贸易总额达1.34万亿元（人民币，约2820亿新元），比上一年同期增长27.4%。

另据中国外交部发言人办公室发布的新闻稿，外交部发言人赵立坚上月30日在介绍王毅非洲之行时说，王毅此次访问非洲三国，是中国外长32年来坚持每年首访非洲传统的延续，旨在支持非洲国家早日战胜疫情和实现经济复苏。

赵立坚也提到，中非合作论坛第八届部长级会议于去年11月下旬在塞内加尔召开，中国国家主席习近平在会上提出构建新时代中非命运共同体，宣布“九项工程”等合作倡议，受到非方欢迎。

习近平当时在会上宣布，中国将向非洲提供10亿剂疫苗，其中6亿剂为无偿援助，4亿剂以中国企业与非洲国家联合生产等方式提供。中国还将为非洲国家援助实施10个医疗卫生项目，并向非洲派遣1500名医疗队员和公共卫生专家协助抗疫。