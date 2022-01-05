许家印市价过亿豪宅打折出售 看房需验资5000万

恒大创始人许家印位于广州珠江新城的豪宅出售，看房需验资5000万元（人民币，下同，约1000万新元）。

据九派新闻报道，金碧华府小区附近的链家中介小梁透露，上述房产是在出售中，确实属于许家印所有。小梁介绍，看房需要验资5000万，总价比较高，这5000万是指的是有意购房人的流动资金，像基金股票等金融产品、银行卡里面的都行，不动产就不能算这个验资5000万的。

网传截图显示，该房产为珠江新城金碧华府25楼复式豪宅，面积753平、市场价1.1亿元、现售8000万。目前，房产处于二手楼产权交易阶段，房产证已过五年。其中还特别强调，验资5000万、一次性付款优先，房子豪装1000多万。

小梁还介绍，现在的价格相当于每平10万，价格还可以再商量一下，但是空间不大。这个价格也是打8折甚至7折来卖，金碧华府最近的成交价都在每平方米12至15万的样子。

中介透露，“许家印和恒大现在这情况大家都知道。由于这套房子总价不低，看房就需要验资5000万，一些个人信息也比较隐私，所以没有拍照和出示房产证等资料上传到网上让大家看。”

据房天下网公开信息，广州金碧华府小区参考均价为131141元/㎡,位于广州市花城大道732号，现有二手房源262套、特价房源30套，2004年建成。物业公司为广州市恒大物业管理有限公司，开发商为广州市恒大房地产开发有限公司。

2021年年中，恒大暴雷负债、降价销售房产引各地政府出台“限跌令”、多地项目发停工通知、加快变卖旗下优质资产等负面消息频上热搜；年末，九派新闻从公开信息中了解到，许家印在河南老家的功德碑被抹除、海花岛项目被责令拆除39栋违法建筑。