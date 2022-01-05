分析：台全动署可望与美民兵警卫队建立常态交流机制

为因应中国大陆对台持续扩大的军事压力，台湾国防部新设“全民防卫动员署”，以提升备战实力。分析人士指出，后备军力的改革是台湾总统蔡英文国防改革的重中之重。随著全民防卫动员署成立，台湾后备部队未来可望与美国国民兵警卫队建立常态交流机制。

据美国之音报道，台湾国防部新成立的“全民防卫动员署”（全动署）于2022年1月1日正式运作，首任署长由国防部资源规划司长白捷隆出任，其核心任务为强化后备战力。

全动署前身为国防部辖下的全民防卫动员室，正式升格后，编制从原本的30人提高至150人，将积极投入后备战力的改革，以统筹全民的力量，来支援台湾的军事作战及灾害防救任务。

台北的国家安全研究院国防资源与产业研究所所长苏紫云分析说，全动署肩负物力动员和军事动员的两大任务。改制前，物力动员是全动室的职责，军事动员则属于后备指挥部范畴，现在两大业务合并交由全动署统筹。

苏紫云分析，依照全动署的规划，物力动员应优先于军事动员。因为战事爆发前，平时就应详尽落实各种民间调查与统计，也就是政府一再强调的“全民总力”。

苏紫云介绍，全台湾各加油站的地理位置与分布空间等资料都要汇整交由各作战区运用，以便用于战时的紧急油料补给。这些都是繁复细琐的资讯，但却不能轻忽的工作。

中山大学亚太事务英语学程兼任助理教授林颖佑也认为，全动署的调查内容包罗万象，比如适合储藏粮食物资的地点，伤患临时救治的地点，甚至是大量尸体放置的地点。简言之，全动署将积极从事基础建设及物资的具体调查，比战时的军事动员来得更重要。

此外，全动署也要积极提升后备军人的训练内容。林颖佑指出，台湾今年将后备军力的教召提高到每次14天，并增加行军宿营、战伤急救和实弹射击等训练，这些科目虽然能提升战力，但若真的开战，这种训练下的后备战力只能补充地面作战的步枪兵，然而这不符合现代战争的逻辑，更不符合台海战争的假定。

台湾由征兵制转型为专业的募兵制后，根据国防部的统计，截至2019年，列管后备军人达230万多人，其中退伍八年内的精壮人力约有77万多人。不过，百万雄兵的战力因教召制度未严格落实，长年被美国批评为“虚有其表”、甚至“无效战力”，并立法研拟协助台湾提升整体战力，尤其是后备军力。

分析人士研判，后备战力是美国近期涉台法案的关注焦点，可能成为美台军事合作的下一个重点，而台湾新成立的全动署，也可望在与美国国民警卫队交流过程中扮演重要角色。

全动署署长白捷隆上周接受采访时说，美国的强项是有实战经验，其国民警卫队部队也会从事境外作战。台湾驻美军事代表团团长余剑锋去年10月出席“美台国防工业会议”时也公开表示，盼在成立全防动署后，可与美国国民警卫队单位互访，建立常态交流。

对此，苏紫云说，美国国民警卫队的教官未来可能现身台湾接训后备部队的单位，包括后备旅或新训旅等，直接观察其操练方法，并提出改善建议。

苏紫云认为，全动署跟美国国民警卫队的交流不应仅限于战法或战技的层面，后备部队管理制度的改革才是对台湾最有帮助的。台湾应向美国学习如何处理平民与军人的身份转换，让后备军人兼顾军事与民间的专长，这才是政策管理的核心。