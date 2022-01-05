袁国勇：香港第五波疫情技术上已开始

奥密克戎毒株在香港社区传播，香港政府专家顾问袁国勇说，社区可能已形成隐形传播链，技术上第五波疫情已经开始，政府或将需考虑停课和缩短食肆堂食时间。

据《星岛日报》今天（5日）报道，香港大学微生物系讲座教授袁国勇在电台节目透露，据了解，还有其他源头不明的个案有待公布，显示社区可能已形成隐形传播链。

他认为，技术上第五波疫情已经开始，并呼吁市民应暂停举办大型聚会。他也提到，若社区源头不明案例持续增加，政府将需要考虑停课和缩短食肆堂食时间。

针对香港政府宣布扩大疫苗气泡适用范围，袁国勇认为，这是一个好的开始，虽然目前未能估计新措施的成效，不过若香港疫苗接种率达到九成或以上，部分社交距离措施或可放宽。

但他也强调，香港的疫苗接种率仍太低，部分不愿接种疫苗的长者和长期病患者一旦感染，死亡个案会增加，政府别无选择。

特区政府昨天宣布从下月24日起市民须至少接种一剂疫苗，才能进入食肆、酒店、政府场所和学校等地方。政府宣布消息后，不少香港市民赶着到香港疫苗接种中心预约接种第一剂疫苗，多个疫苗接种中心出现人龙。疫苗接种中心医务总监郭宝贤说，接种疫苗人数近日倍增，每日接种数达2400剂，达到最高承载量。

香港食物及卫生局局长陈肇始上月31日称，首次发现奥密克戎变异株在当地传播，反映有输入性病例进入社区，其中涉及违反居家隔离规定外出致他人感染的国泰航空货机机组人员。

相关人员上个月27日在九龙又一城望月楼用餐，引发群组感染，当日相关时段的用餐人员中，仍有六人未找到。卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣前天通报称，望月楼群组目前涉及五起确诊和一起初步阳性病例，当局正就此进行调查。