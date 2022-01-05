【图集】习近平考察北京冬奥筹办备赛：中国有信心奉献精彩奥运盛会

距北京冬奥会开幕只剩一个月，中国国家主席习近平昨天（4日）到北京一些冬奥场馆视察筹备工作时说，各项筹备工作基本就绪，中国有信心、有能力为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会。

综合新华社、人民网及新京报报道，习近平先后到国家速滑馆，北京冬奥会、冬残奥会主媒体中心，北京冬奥村（冬残奥村），北京冬奥运行指挥部调度中心，二七厂冰雪项目训练基地，实地了解冬奥会、冬残奥会筹办备赛工作情况。

他也看望慰问了运动员、教练员、运行管理人员、服务保障人员、科研人员、媒体记者和志愿者等，向他们致以新年祝福。

习近平昨天在二七厂冰雪项目训练基地了解北京冬奥会、冬残奥会筹办备赛情况。（新华社）

习近平强调，办好北京冬奥会、冬残奥会是中国向国际社会作出的庄严承诺。经过几年努力，各项筹备工作基本就绪，要全面落实简约、安全、精彩的办赛要求，抓紧抓好最后阶段各项赛事组织、赛会服务、指挥调度等准备工作，确保北京冬奥会、冬残奥会圆满成功。

他希望国内外媒体和记者深入报道，讲好各国奥运健儿激情拼搏的故事，讲好中国筹办北京冬奥会、冬残奥会的故事，全面、立体、生动地把北京冬奥盛会传到全世界。

习近平勉励备战冬奥的运动员说，人生能有几回搏，长期准备、在此一举，希望大家敢于拼搏、善于拼搏，在奥运赛场展现新时代中国运动员的精神风貌和竞技水平，力争在竞技上、道德上、风格上都拿最好的奖牌。

这是继2017年、2021年之后，习近平新年首次考察再次聚焦北京冬奥会，也是他第五次实地考察冬奥筹办工作。

习近平昨天在北京冬奥村与运行管理人员、服务保障人员和志愿者等交流。（新华社）

习近平上月31日在新年贺词中展望了即将举行的北京冬奥会，称“世界期待中国，中国做好了准备”，并承诺中国将竭诚为世界奉献一届奥运盛会。

此外，北京冬奥组委两位新闻发言人赵卫东、严家蓉今天正式亮相，与媒体见面。

赵卫东接受媒体专访时说，冬奥会场馆和基础设施建设如期完工、运行良好；赛会服务保障体系全面建成；各项“里程碑任务”都已完成；冬奥可持续和遗产工作成效显著。同时，管控好冠病疫情也是办赛的重要环节。

赵卫东说，“‘世界期待中国，中国做好了准备’，我们准备好了，和大家‘一起向未来’。”

他还称，“作为一名媒体工作者，我非常欢迎全球媒体朋友。欢迎大家采访、报道北京冬奥会和冬残奥会。”

路透社昨天报道称，中国制定了缜密的计划，将通过对所有参与者实行“闭环”管理来防止即将举行的北京冬奥会引发疫情，但高度传染性的奥密克戎变异株对该方案构成考验。