港股恒大系集体下挫 债券持有人会议将召开

港股恒大系周三早盘集体下挫，截至发稿，恒腾网络、中国恒大、恒大汽车均跌超3%，恒大物业跟跌。恒大集团拟于1月7日至1月10日召开“20恒大01”债券持有人会议。“20恒大01”债券将于1月6日开市起停牌。

据路透社报道，恒大旗下恒大地产集团周三公告，将于1月7日至10日召开境内公司债“20恒大01”债券持有人会议，审议回售本金兑付和利息支付均延期半年的议案；该期规模达45亿元（人民币，下同，约9亿新元）的债券即将于1月8日（周六）面临回售兑付。

市场人士认为，虽然恒大还在为脱离苦海不断做出尝试，但在目前极端困境之下，若无外力助推，依靠自身回血的难度极大。随着债务不断到期，后续进一步出售资产乃至全面债务重组的概率也愈来愈大。

恒大地产集团的公告显示，根据“20恒大01”债券本息兑付安排的议案，回售部分债券的兑付日拟从1月8日延至7月8日，回售以及未回售部分的付息日亦申请延至7月8日，上述事项的调整，不触发本期债相关违约责任。“20恒大01”将于1月6日开市起停牌。

一私募机构人士说：“公司肯定还是想要挣扎一下，看看能不能再缓一口气，但已经到了这个份儿上，感觉是很难了。”

“20恒大01”为恒大地产集团2020年面向合格投资者公开发行的公司债券（第一期），于2020年1月8日完成发行，发行规模45亿元，票面利率6.98%，期限三年，附第二年末发行人票面利率选择权及投资者回售选择权。

此次持有人会议还将审议要求发行人承诺“不逃废债”的议案，要求发行人在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，应及时制定合理的偿债计划和方案供债券持有人审议，并严格落实和执行偿债方案。

本次会议召集人为中信建投证券，债券持有人可通过深圳证交所交易系统和深圳证交所互联网投票系统投票表决。

恒大集团周二公告，公司2021年合约销售金额4430.2亿元，按年下跌38.7%；就公司目前的流动性状况，恒大称将继续积极与债权人保持沟通，努力化解风险，维护各方合法权益。

去年12月初恒大集团称“未能履行”2.6亿美元的境外债务担保责任，广东省政府当晚紧急约谈实控人许家印，并向恒大地产集团派出工作组，督促推进企业风险处置工作；中国“一行两会”也连夜发声。

12月末恒大有两笔美元债利息到期，在宣布违约前均有30天的宽限期。三位消息人士透露，一些持有这两笔债券的投资者仍未收到利息。

