中国驻韩大使：愿为实现元首交流与韩保持沟通

中国驻韩国大使邢海明说，全球疫情局势严峻，中方愿同韩方就疫情形势下两国元首开展各种形式的交流保持密切沟通。

据韩联社报道，邢海明昨天（4日）在位于首尔明洞的中国驻韩大使馆接受专访，就中韩关系、韩半岛局势、北京冬奥会、疫情防控等议题发表看法。

针对中国国家主席习近平访韩的可能性，邢海明说，中韩两国领导人在疫情爆发后多次通话并互致函电，保持着密切战略沟通。中韩双方已反复确认，将在疫情好转、条件具备情况下优先推动习近平访韩。

邢海明称，奥密克戎毒株持续扩散，全球疫情局势严峻，中方愿同韩方就疫情形势下两国元首开展各种形式的交流保持密切沟通。

邢海明强调，今年是中韩建交30周年，中方愿同韩方一道努力，进一步巩固两国高层密切交流势头，为中韩关系发展注入新动能。

针对韩国宣布不考虑外交抵制北京冬奥会，他对此表示予以积极评价，并欢迎韩方派团出席冬奥会开幕式。他说，韩国一直通过各种方式声援北京冬奥会。近期，韩国政府和民间各个层面均多次公开表示支持北京冬奥会，体现了两国友好合作关系和奥运大家庭风范。

被问及北京冬奥能否成为韩朝对话的平台时，邢海明说，韩朝能否在北京冬奥会上实现互动取决于韩朝双方和国际奥委会，中方愿继续为南北关系改善和半岛和平稳定发挥积极作用。

针对中韩两国对终战宣言的讨论进度，邢海明说，中方始终坚定维护半岛和平稳定，并对发表终战宣言持开放态度，也将参与停和机制转换过程并发挥重要作用。就终战宣言和停战机制的关系，邢海明说，该问题应由有关方一同协商，中方愿有关各方加强沟通，为实现半岛长治久安发挥建设性作用。