腾讯、阿里、B站等被中国市监总局行政处罚

中国市场监管总局今天（5日）公布一批行政处罚文件，涉及腾讯、哔哩哔哩动画（B站）、阿里巴巴等企业，每个案件处罚金额均为50万元（人民币，下同，约10.67万新元）。

据中国市场监管总局于网站公布的一批行政处罚文件显示，去年12月31日，针对腾讯控股有限公司与河南和谐汽车贸易有限公司设立合营企业未依法申报违法实施经营者集中案，当局决定作出行政处罚决定。根据相关规定，决定分别给予腾讯、和谐汽车50万元罚款的行政处罚。

腾讯收购IngageApp Global Limited股权、北京明略软件系统有限公司股权、北京有狐科技发展有限公司股权等公司均未申报，市场监管总局也分别就各案件对腾讯作出行政处罚。

同日，市场监管总局也对哔哩哔哩股份有限公司收购VERSA Inc．股权未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定。

此外，当局还对阿里巴巴（中国）网络技术有限公司与贵阳星力百货集团有限公司设立合营企业未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定。

根据中国《反垄断法》第20条规定，“经营者集中”指的是经营者合并；通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权；以及通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响。

《反垄断法》第21条也规定，经营者集中达到国务院规定的申报标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中。