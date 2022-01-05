陕西妇联回应“西安孕妇医院外等两小时流产”

陕西省西安市正因防疫乱象饱受舆论诟病之际，网络昨天（4日）曝出有产妇疑因核酸检测问题无法入院，在医院外长时间等候最终流产的消息，陕西妇联回应称已上报领导，正了解调查。

据“沸点视频”发布的视频，西安一名产妇家属昨天发帖称，自家小姨1月1日肚子疼打不通120急救电话，随后打公安报警电话110将小姨送往医院。

家属在帖文中说，晚上8点多到达西安高新医院，但被挡在门口不让入院，理由是核酸检测超过了四小时，一直等到晚上10点多。结果在门口等待期间小姨大出血，医院随后将产妇送去手术室，8个月大的婴儿最终流产。

陕西省妇联回应称，已上报领导，权益部应正在了解调查。

中国官媒《人民日报》旗下微信公号“侠客岛”今天在官方微博就事件发文称，对于疫情期间如何救治孕产妇，其实中国国务院在前年2月就发出过相关通知，有一系列具体要求。

其中包括，各地根据医院条件为产科门诊及病房尽可能创造独立进出通道；发热门诊对发热孕产妇进行排查，对于能够明确排除疑似感染的孕产妇，可转至普通门诊就诊，疑似或确诊孕产妇则按规定尽快转诊至定点医院。

西安当地政府在本轮疫情中的防疫表现持续受到舆论质疑，流调、核酸检测、生活物资配送等都出现问题，用于通行和记录核酸检测结果的“西安一码通”系统昨天也再次崩溃。

主管“一码通”的西安市大数据资源管理局局长刘军因履职不力，今天被宣布停职检查。

据中国国家卫健委通报的数据，西安昨天新增本土确诊病例35例。这是西安连续三天新增病例降至百例以下，相较前两天的90多起新增病例数，昨天的新增病例数明显下降。

陕西省卫健委通报称，昨天的新增病例中，隔离管控发现30例、封控区筛查发现一例、管控区筛查发现四例。