港游轮出现九名冠病密接人员 今提前回程检测

香港游轮“海洋光谱号”出现九名冠病病例密切接触者，今天（1月5日）早上提前回程进行检测。

综合《星岛日报》和香港01报道，香港卫生署卫生防护中心今天凌晨发表声明，称一名43岁外籍家庭佣工初步确诊，其雇主与另外八名正在“海洋光谱号”的旅客被列为密切接触者，当局已要求原定于1月6日回程的游轮在今天折返；这九名密切接触者将会送往竹篙湾检疫中心进行检测。

“海洋光谱号”早上8时30分抵达启德游轮码头后，卫生署人员为所有旅客和船员进行检测。据了解，船上的船员和乘客共有3700人。

这九名密切接触者是在本月2日登上“海洋光谱号”游轮参加“公海游”。当局在得知有密切接触者登上游轮后，已立即要求游轮先将九名密切接触者隔离，并为他们进行病毒检测，检测结果初步均呈阴性。

皇家加勒比国际游轮今天早上发表声明，称昨天已将九名相关人员进行隔离，他们的检测均呈阴性，并将应卫生署要求于今早9时驶回码头，再次对相关人员进行检测，并在周五进行第二次检测。

皇家加勒比也称，将向受影响旅客退回25%的票价，同时取消原定明天出发的公海游，已购票的旅客也将获全数退款。

香港食物及卫生局局长陈肇始上月31日称，首次发现奥密克戎变异株在当地传播，反映有输入性病例进入社区，其中涉及违反居家隔离规定外出致他人感染的国泰航空货机机组人员。

相关人员上个月27日在九龙又一城望月楼用餐，引发群组感染，当日相关时段的用餐人员中，仍有六人未找到。卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣前天通报称，望月楼群组目前涉及五起确诊和一起初步阳性病例，当局正就此进行调查。

香港政府专家顾问、港大微生物系讲座教授袁国勇也说，社区可能已形成隐形传播链，技术上第五波疫情已经开始，社区爆发的可能性很大。