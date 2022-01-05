瑞银：中国碳交易将成为行业脱碳重要工具

投资银行瑞银发表报告，相信2022年碳交易将成为工业板块实行困难脱碳过程的重要市场工具，预期更高的碳价对企业盈利的影响将会扩大，而碳亦可能发展成为市场规模超过5000亿元人民币（约1000亿新元）的另类投资，并产生更多碳相关的金融产品。

据路透社报道，报告预测，中国未来几年的碳价可能超过200元人民币/吨，目前约在40至50元人民币/吨的水平。

去年7月中国碳排放权交易市场上线交易正式启动，以占到总碳排放量四成的电力行业先行。瑞银报告称，2022年碳交易将是更重要的脱碳市场工具。

报告称，基于现时碳价50元人民币/吨以及95%的免费碳信用额度，其模型显示碳交易可能对该行追踪的企业的盈利有-45%至+10%的影响，相对其2018年估计为-12%至+8%。

该行预测的四种情景列出了中国发展碳交易市场的潜在路径，基于其认为的两项主要波动因素--碳价格和符合该计划的行业数量。在最乐观的情景下，受益于碳交易的企业净利增幅可能高至40%。

报告称，基于初步计算估计中国的碳交易市场总规模可能超过5000亿元人民币。与欧盟排放交易体系(ETS)相类似，报告预期中国大部分的碳交易量，将由未来几年形成的碳期货市场所贡献。

而在最牛的市况下，该行预测内地的碳交易市场总规模更可能达到2万亿元人民币，这将可为交易所和做市商带来数以亿计美元的潜在交易费收入。

此外，报告称新的碳金融产品有望随市场规模的扩大进一步发展，为内地金融机构带来新业务。瑞银预测未来几年中国的碳价可能超过200元人民币/吨，为现时的五倍，因需求强劲而供应紧绌。

至于长期上行碳价预测约650元人民币/吨，下行价格则与现价即50元人民币/吨持平。

股份板块方面，瑞银称高效率的动力煤独立发电厂（华润电力）及铝生产商（中国宏桥）为其首选。如中国未来恢复并批出更多的经核证减排信用(CCER)注册加入碳交易计划，再生能源企业（龙源电力、信义能源、长江电力）可更为受益。

至于该行最不看好的股票是效率低的独立发电厂、铝厂，因为碳成本上升导致盈利可能下降30%以上。

