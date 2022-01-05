高端：追加第三剂疫苗可提升对奥密克戎保护力

台湾高端疫苗生物制剂股份有限公司今天（5日）发布伪病毒评估数据，实验数据显示，接种第三剂高端冠病疫苗，可提供一定保护力对抗奥密克戎变种毒株。

根据高端今天于官网发布的新闻稿称，在世界卫生组织去年11月26日宣布将奥密克戎新变种毒株列为高度关注变异株后，高端随即取得奥密克戎病毒基因序列，并在尚未取得活病毒野毒株前，快速建立奥密克戎伪病毒（pseudovirus）系统，以评估现有高端疫苗对奥密克戎的中和抗体效价。

高端称，实验数据显示，接种第三剂高端疫苗可对奥密克戎提供一定程度的保护力。

针对奥密克戎的中和抗体效价评估，高端疫苗采用第一期临床延伸性实验，对受试者完成2+1剂疫苗施打的血清进行测试。

与冠病原始毒株伪病毒中和数据相比，具备多项变异的奥密克戎毒株中和抗体下降约6.4倍至8.7倍（与德尔塔变种毒株下降幅度相近），下降后大部分受试者血清仍具中和能力，显示高端疫苗2+1剂施打可克服奥密克戎免疫脱逃现象，提供相当程度的保护力，但应藉由第三剂追加剂，拉高中和抗体效价，再提升对奥密克戎的保护力。

高端指出，奥密克戎对于现有疫苗的保护力确实造成影响，但并非完全免疫脱逃变异株，因此可藉由第三剂施打、或是跨疫苗平台混打（heterologous booster）以维持疫苗保护力。

高端还称，此项实验初步评估数据已发布到medRxiv国际生医文献资料库，并将持续更新相关资讯。