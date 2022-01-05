不能以“出轨”为由起诉离婚？中国官媒：普法需严谨

对于山东省高级人民法院官方微信公众号发布的《不能仅以“出轨”为理由，请求离婚》一文，中国全国妇联机关报《中国妇女报》评论称，能否以“出轨”为由请求离婚，答案显而易见。片面强调“出轨”并非判决离婚的实质条件，曲解和误读了法律相关规定，这与法治精神和人伦道德都是相违背的。

山东高院官方微信发布的上述文章称，最新司法解释明确：出轨不属于同居行为，不能据此要求离婚。文章在中国网络引起关注和争议，目前该文章已被删除。

《中国妇女报》昨天（4日）在微博发文评论说，首先，“不能请求离婚”和“没有判决离婚”完全不是一个概念，前者是指当事人是否有权利向法院提起离婚诉讼，后者是指法院认为是否符合离婚的条件，两者本质上是不一样的。公民享有诉讼权利，根据《民事诉讼法》，人民法院受理民事诉讼，关于当事人有两点要求，一是具有诉讼权利能力与行为能力；二是必须要有适格当事人。若符合要求，公民当然能行使“请求离婚”的权利。

另一方面，若一方存在“出轨”情形，法院是完全有可能判决离婚的。中国《民法典》明确规定，人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。同时，司法实践中也确有存在出轨情形且法院判决感情破裂的案例。法院在认定相关事实后，确认夫妻双方“感情确已破裂”，支持了原告的诉讼请求，作出离婚判决。

《中国妇女报》指出，因此，能否以“出轨”为由请求离婚，答案显而易见。若因“出轨”感情破裂请求离婚，合情合理，且符合《民法典》规定。片面强调“出轨”并非判决离婚的实质条件，曲解和误读了法律相关规定，这与法治精神和人伦道德都是相违背的。当然，树立正确的婚姻观，应是人生中的重要一课。婚姻不是儿戏，要慎重对待婚姻，学会善待彼此，分与合，都要避免以悲剧收场。

