中国央行官员：无照跨境开立银行账户等行为非法

中国央行金融稳定局局长孙天琦指出，无照驾驶的非法跨境金融服务包含跨境开立银行账户等银行服务、跨境证券投资服务、跨境销售保险、跨境支付服务、跨境比特币和ICO交易服务、跨境外汇保证金交易等。此前，孙天琦指称跨境互联网券商属于无照驾驶，一度引发富途控股、老虎证券股价大跌。

据路透社报道，新金融联盟周二晚间发布孙天琦去年12月下旬一次内部研讨会讲话稿。孙天琦说，更迷惑、更隐蔽的方式是，一些中资金融机构持有境内牌照，其香港子公司持有境外牌照，然后与境内机构合作，在境内各种变相揽客、展业，利用数字平台变相给境内提供金融服务。

他指出：“因为这些机构在境内持有牌照，在境外也持有牌照，更具迷惑性，但它提供跨境金融服务是没有经过产品准入，也违反外汇管理规定，属非法金融活动。”孙天琦说，打击无照驾驶的非法金融活动，行动上必须严厉，舆论上也必须严厉；过去对非法金融活动显得偏慢、偏软、偏松。

在美上市中概股周二整体大幅走弱，富途控股、老虎证券分别收跌11.1%和6.9%。

孙天琦去年10月曾强调，金融牌照有国界，从业务实质看，跨境互联网券商属在中国境内“无照驾驶”，属非法金融活动，这种定性与资本项目是否完全可兑换无关。

此外，他还指出，商业银行监管“关联交易和集中度的教训非常深刻”。其举例称，2021年处置的两家高风险银行，其中一家银行总资产约1500亿元（人民币，下同，约300亿新元），93%的贷款给了控股股东，另一家类似规模的银行80%的贷款也给了控股股东。

他强调，下一步处置高风险机构还是真正做到早发现、早预警、早纠正、早处置，真正按照《商业银行资本管理办法》，资本充足率越低，监管措施要越严。要建立具有硬约束的早期纠正机制，强化“限期纠正”约束力，做到“不纠正即处置”。

