中国网信办：应用程序数据处理活动不得危害国安

中国互联网信息办公室今天（5日）发布征求意见稿，针对应用程序相关法律进行修订，新规拟明确，应用程序提供者开展数据处理活动时，不得危害国家安全和公共利益，不得刷榜、控评，营造虚假流量，以及不得向未成年用户提供诱导其沉迷的产品和服务等。

根据中国国家网信办属下中国网信网报道，网信办对2016年8月1日正式实行的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》进行了修订，并发布征求意见稿向公众公开征求意见。

新规拟明确，应用程序提供者开展应用程序数据处理活动时，应当履行数据安全保护义务，加强风险监测，不得危害国家安全、公共利益，不得损害个人、组织的合法权益。

应用程序提供者和应用程序分发平台应当履行社会责任，不得利用应用程序从事危害国家安全、扰乱社会秩序、侵犯他人合法权益等法律禁止的活动。

意见稿也提到，应用程序提供者应当规范经营管理行为，不得通过虚假宣传、捆绑下载等行为，或者利用违法和不良信息诱导用户下载，不得通过机器或人工方式刷榜、刷量、控评，营造虚假流量。

此外，新规拟要求应用程序提供者关注未成年人健康成长，履行未成年人网络保护各项义务，落实未成年用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未成年用户提供诱导其沉迷的相关产品和服务。

中国网信办昨天刚刚公布修订后的《网络安全审查办法》，规定从2月15日起，掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市前，必须申报网络安全审查。

网信办昨天同时也公布了将在3月1日生效的《互联网信息服务算法推荐管理规定》，主要约束互联网公司对算法推荐的使用，剑指算法歧视、大数据杀熟、诱导沉迷等算法不合理应用导致的弊端。