河南郑州全员核酸检测 不参加者健康码标记黄码

河南省会郑州市昨天新增一例本土冠病病例以及九例无症状感染者，郑州今天（5日）开始对全市人员进行核酸检测，不参加检测的居民健康码将被标记为黄码。

据“郑州发布”微信公号消息，郑州市疫情防控指挥部办公室今天发布通告称，为彻底排查潜在人群感染者，决定在郑州市域开展全员核酸检测，包括当地常住人口、暂住人口、临时流动人口、外籍人口等，采样将分时段、分区域错峰进行。

通告特别提醒，对不参加本次全员核酸检测的居民，健康码一律标记为黄码，同时按照《中华人民共和国传染病防治法》等相关规定，将承担相应法律责任。

通告还说，对拒不配合、不支持核酸检测工作、扰乱秩序、瞒报、谎报、伪造信息的人员，公安机关将依法从严追究法律责任。

据郑州市统计局去年5月发布的数据，郑州常住人口约为1260万人。

河南全省昨天新增本土无症状感染者18例，本土确诊病例四例，除郑州市的一例，还有周口市一例，以及许昌市两例，是无症状感染者转确诊。

郑州市人民政府副秘书长李慧芳昨天在郑州市疫情防控指挥部新闻发布会上说，从此次郑州疫情现有核酸检测和流调情况看，传播链条比较清晰，主要是以家庭聚集、聚餐等局部性集聚活动所引发，通过及时采取有效措施，整体疫情形势可防可控。