中金料中国经济增速放缓至一年半来最低水平

中金公司预计，12月爆发的疫情影响了消费，去年第四季度中国经济增速可能放缓到了一年半来的最低水平。

据彭博社报道，张文朗等中金分析师在周二晚间发布的一份报告中写道，预计第四季度中国经济同比增长4.1％。这低于该券商之前预测的4.5％，也将是2020年第二季度以来的最慢增速。

上月接受彭博调查的经济学家给出的预估中值是第四季度GDP增长3.2％。

最近几周中国加大力度支持受到疫情、消费疲软以及房地产市场滑坡冲击的经济。政府增加了长期流动性的投放力度，提前下达新增专项债限额，并放松了对房地产市场的部分融资限制。

中金分析师在报告中称，由于受疫情负面影响，预计12月社会消费品零售总额同比增速从11月的3.9%降至3.6％左右。当月出口增速可能从11月的22％降至18.4％，部分原因是东南亚复工复产或使得中国出口转移订单有所减少。

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虽然11月财政支出开始加快，但中金警告作为中国经济增长主要推动力的基建投资可能仍难以恢复正增长。

分析师们指出，“从财政支出加快到形成实物工作量或需一定时间”。他们预计1至12月全国固定资产投资增速或降至4.7%，1至11月为5.2％。

中金预计12月工业增加值增速从前一个月的3.8％放缓至3.6％，CPI涨幅从11月的2.3％回落至1.8％，PPI涨幅预计也有所放缓。