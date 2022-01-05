香飘飘和茶颜悦色涨价 涨价潮波及奶茶

“中国奶茶第一股”香飘飘1月4日发布关于部分产品价格调整的公告。新式茶饮品牌茶颜悦色1月5日也在其官方微信公众号宣布，大部分产品将在1月7日普调1元。

据第一财经报道，香飘飘1月4日公告，公司鉴于各主要原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨，为更好地向经销商、消费者提供优质产品和服务，促进市场及行业可持续发展，经公司研究决定，对公司固体冲泡奶茶（含经典系列、好料系列）产品价格进行调整，主要产品提价幅度为 2%至8%不等，新价格自2022年2月1日起按各产品调价通知执行。

香飘飘称，本次部分产品调价可能对公司产品市场占有率有一定的影响，加上成本上涨因素，本次产品调价不一定使公司利润实现增长，调价对公司未来业绩的影响具有不确定性。

无独有偶，1月5日，颜悦色也在其官方微信公众号表示，大部分产品将在1月7日涨价。“这次涨价主要集中在奶茶产品上，大部分普调1元。其中栀晓涨价2元，而悠哉悠哉、浮生半日、筝筝纸鸢本次暂不涨价。”

茶颜悦色涨价的直接原因是物价上涨。“当遇上不断上涨的各类物价，我们始终不愿意也不想用原料成本来解决，比如换价格和品质较低的牛奶和茶叶。”

值得一提的是，继续去年年底调味品、面条、榨菜等食品涨价后，奶茶的部分原料奶油、炼乳的生产商近期也宣布了提价。

中国食品产业分析师朱丹蓬认为，奶茶的整个供应链都面临着涨价。所以，任何一个产品的涨价肯定都不是单一的因素导致的，而是全盘的影响。所以奶油等原料的涨价肯定是造成整个产业成本持续提升的直接原因之一。

至于奶茶涨价潮是否会波及到其他公司，朱丹蓬认为，奶茶行业接下来应该会陆续涨价。不过，据记者了解，截至目前，其他冲泡奶茶品牌和其他新式茶饮品牌都暂未披露提价计划。

业内人士张书乐则认为，随着竞争红海化和技术门槛不彰显的状态进一步恶化，奶茶行业铺的摊子越大，其面临的成本、渠道、门店压力也越来越大，这不只是即饮茶，也包括现做茶。整体而言，奶茶行业本身泡沫过大，提价意味着泡沫开始破灭，而此刻提价则说明奶茶企业“不装了”。