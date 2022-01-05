清北出国深造人数下滑

中国清华大学、北京大学发布的毕业生就业质量年度报告显示，这两所名牌大学2021年毕业生的出国深造人数下滑。

据界面新闻报道，和2020届相比，清华大学出国深造人数从占毕业总人数的9.6%下滑至6.9%。2021年出国（境）深造的517人中，去向最多的国家是美国，有228人，占出国总人数的44.1%。其次是英国和新加坡，分别有91人和50人。主要深造高校包括新加坡国立大学、哥伦比亚大学、伦敦大学学院、宾夕法尼亚大学、东京大学等。

北京大学今年出国深造人数为793，占毕业总人数的8.17%，而2019毕业生出国留学人数为1155人，比例为14.79%。深造国家中，2019年毕业生首选目标是美国，占出境留学总人数的60.69%，其次为英国、香港，比例分别为 11.08%、6.15%，

报告也显示，清华大学逾五成毕业生选择京外单位就业，北京大学毕业生留京率较2019年上涨明显。就业行业中，信息传输、软件和信息技术服务行业是接收清北毕业生最多的领域。

《清华大学2021年毕业生就业质量报告》披露，截至2021年10月31日，清华大学2021 届毕业生毕业去向落实率为98.4%。其中，中国国内深造比例为28.5%，出国深造比例为6.9%，签三方就业比例为49.3%，灵活就业比例为13.6%。

从就业方向来看，清华大学 2021 届毕业生签三方就业的单位以企业为主，达签三方就业人数的53.5%，其中民营企业和国有企业分别占26.8%和23.8%；高等院校、科研单位和其他事业单位占比为30.3%；党政机关占比为15.8%。

北京大学2021届签约就业人数为6517人，占毕业总人数的67.16%，但未公布具体就业单位性质。从2019届毕业生就业质量报告来看，当年到各类企业就业的毕业生比例为 49.65%，国企占比达27.14%；到党政机关和事业单位工作的毕业生比例为 49.79%。

就业领域方面，清华大学和北京大学2021届毕业生就业人数最多的行业集中在信息传输、软件和信息技术服务业，教育，公共管理、社会保障和社会组织，金融业，科学研究和技术服务业。

其中，清华大学2021届毕业生信息信息传输、软件和信息技术服务业就业比例在22%，教育行业排名第二，就业比例为21.5%， 公共管理、社会保障和社会组织和金融业排名第三和第四，就业比例分别为16.4%和12.2%。

需要注意的是，和2020届相比，清华大学本科毕业生选择信息传输、软件和信息技术服务业比例上升明显，从19.4%上升至27.6%；教育行业本科毕业生就业比例从19%下滑至10%，博士生则从28.9%上升至41.9%。

根据签三方就业人数的统计，接收清华大学 2021 届毕业生较多的单位主要分布在：信息通讯和互联网领域，如华为、腾讯、美团等；高等院校及科研院所，如清华大学、中国科学院、北京大学等；装备制造业、能源业领域，如中国航天科技集团、国家电网、中国兵器工业集团、中国核工业集团等；金融业领域，如中金公司、中信集团、国家开发银行等；公共管理与服务领域，如浙江省选调生、四川省选调生、山东省选调生、重庆市选调生等。

北京大学2021届本科毕业生和硕士毕业生的首选就业行业均为信息传输、软件和信息技术服务业，比例分别为26.36%和24.76%，其次是教育行业，比例分别为25.56%和22.88%。2021届博士毕业生就业人数最多的行业为教育行业以及科学研究和技术服务，就业比例分别为47.55%和19.69%

《北京大学2019年毕业生就业质量报告》显示，教育行业、金融业、公共管理、社会保障和社会组织在2019届毕业生中排名就业行业前三，信息传输、软件和信息技术服务业仅排名第四。

就业地域选择上，清华大学 2021 届毕业生就业地域分布广泛，超五成毕业生选择京外单位就业。本科毕业生留京率继续下跌，从去年的21.9%下滑至16.1%，上海超越广东，成为本科毕业生最青睐的就业地区。

硕士毕业生的留京率略有下滑，从39.6%轻微下降至38.4%，上海就业比例从15.2%上浮至16.4%。博士毕业生选择留在北京的比例依旧过半，达到了55.9%。

值得一提的是，北京大学2021届本科毕业生的留京率有了较大提升，从2019届的16.07%上升至42.33%。硕士毕业生和博士毕业生选择北京就业的比例都有所上升，分别为45.63%和53.10%。