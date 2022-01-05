香港收紧防疫措施 晚市禁堂食关闭酒吧

奥密克戎冠病变种毒株在香港社区传播，香港特首林郑月娥今天（5日）下午宣布收紧防疫措施，从本月7日起，食肆晚上6时后禁止堂食，酒吧、健身中心等场所必须关闭，限制令为期14天，直至1月20日。

综合《星岛日报》和香港01报道，林郑月娥今天下午3时30分在记者会上作出以上宣布。林郑月娥说，香港疫情过去一天急剧变化，社区出现隐形传播链，奥密克戎毒株令社区确诊病例急剧上升，这是非常危险的信号，必须争取在最短时间内切断传播链。

林郑在记者会上宣布，从本月7日零时起，食肆晚上6时至隔天早上5时全面禁止堂食，顾客上限维持不变；酒吧、健身中心、美容院、卡拉OK、浴室、主题乐园、博物馆、体育场所、戏院等15类表列休闲场所必须关闭；本地游及公海游必须暂停；医院及院舍除非有特别体恤理由，否则禁止探访。

林郑说，四人限聚令和口罩令维持，而大型活动或非必要聚会，包括本周五（7日）举行的大型渔农美食嘉年华、单车节、政府与新任立法会议员的聚会都要取消。

针对边境管制，林郑宣布，从本月8日零时起，对澳大利亚、加拿大、法国、印度、巴基斯坦、菲律宾、英国及美国等八国航班实施熔断机制，禁止曾到访上述国家的人士赴港，包括转机航班，限制令同样为期14天。

香港已经多个月没有出现冠病本土病例。但国泰航空公司一名44岁男机舱服务员，上月确诊感染奥密克戎。他病发隔天违反自觉隔离检疫规定出外游玩，到过九龙塘又一城“望月楼”餐馆用餐，至昨天已传染了六人，另有一人初步检测呈阳。

港府宣布昨天再次出现源头不明的冠病初步阳性个案，患者是一名42岁男子。他与太太和女儿同住，没有到过高危场所、包括“望月楼”，也没有与其他确诊病人接触。

港府卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣说，这名男子很可能感染了奥密克戎，显示香港社区可能已经出现隐形传播链，当局会尽快追查他过去21天的行踪。

香港政府专家顾问、港大微生物系讲座教授袁国勇今天也说，社区可能已形成隐形传播链，技术上第五波疫情已经开始，社区爆发的可能性很大。

香港计划从2月24日起，将“疫苗气泡”扩至所有食肆、酒店、戏院、健身中心、政府场所、学校和公共图书馆等。市民须至少接种一剂疫苗，才能进入上述场所。