沃尔玛山姆会员商店高管据报称未刻意下架新疆产品

美国零售巨头沃尔玛（Walmart）旗下的山姆会员店上个月被爆疑似下架新疆产品引发网络争议，山姆会员店的一名代表据报对中国分析师说，山姆会员商店并未刻意将新疆产品从其中国商店与应用程序中下架，并称这是一场“误会”。

根据路透社从与会人士获得的一通电话会议录音称，这位姓张的代表上周在电话会议中说，从应用程序中搜寻新疆产品的中国消费者搜不到东西，是因为该应用程序并不支持基于地名的搜索，并称，这件事是误会一场。

报道称，这名张姓代表是山姆会员商店的区域电商主管。

张姓代表在电话中说，公司之所以没有辩解，是因为没有理由对自己没有做过的事情感到害怕。另一名与会者证实了上述言论。

据中国财经媒体《时代财经》上个月报道，有多位中国消费者反映，在山姆会员商店的应用程式搜寻栏输入“新疆”两字，会出现新疆哈密瓜、新疆和田红枣、新疆杏等多个关键词供选择；按下搜寻后，却会显示“抱歉，没有找到相关商品”的结果。

此前在山姆会员店销售的新疆和田骏枣等产品，据称都已被下架，在山姆会员店的小程序和线上商城，也已经搜索不到任何新疆商品。同时，沃尔玛超市据称也下架了新疆商品，线上商城同样无法搜寻到相关产品。

山姆会员店京东旗舰店客服在回应消费者咨询时称，确实已经下架了新疆产品，但称这是因为疫情因素，后续还会上架。沃尔玛中国客服应询时则称，未找到新疆商品可能是因为相应门市目前没有足够的库存。

对此，中纪委国家监委官网上个月发布评论文章，批评因“库存”而下架所有新疆产品“不过是一句自欺欺人的托辞”“没有正当理由就下架来自一个地区的所有产品，背后藏着不可告人的目的，暴露出愚蠢和短视，必将自食恶果。”

多名中国网民去年12月22日在豆瓣发文，指控沃尔玛中国旗下的山姆会员店已下架所有新疆产品；数以万计中国网民还在山姆官方微博留言，表明要办理退卡抵制。山姆官方客服两天后受询时称，商品上下架情况需根据库存安排。