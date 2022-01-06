夏宝龙在深圳与部分新任港立会议员会面

中国国务院港澳办主任夏宝龙昨天（5日）在深圳，与约20名新任香港立法会议员会面。议员廖长江说，夏宝龙强调在行政主导下，香港立法及行政机关是互相制衡和配合关系，但重在配合，并要求立法会回归本位。

据香港《明报》报道，与夏宝龙会面的廖长江在回港后告诉记者，夏宝龙强调立法会应把握其宪制地位，议员在立法会的言行要遵守基本的政治规矩，立法会是行政主导体制下的立法机关，与行政机关互相制衡及配合。

立法会主席梁君彦则说，夏宝龙认为回归后的立法会日益偏离宪制地位，成为反中乱港策源地，公然在议会挑战中国《宪法》及香港《基本法》，为非作歹，而立法会接下来的任务是回归本位，切实发挥在一国两制实践及香港治理的应有作用，当务之急是聚焦发展经济、改善民生。中央是真心实意在香港搞民主，民主需符合香港实际情况，决不能照搬西方一套。

民建联主席李慧琼透露，夏宝龙要求新一届议员应展示的新面貌，并提出五点希望，包括做立场坚定的爱国者；做行政主导体制的维护者，对政府做出善意、诚恳的批评，并不是做橡皮图章；做真正的民意代言人；不断提升参政议政能力，增强政治敏锐性；以及不断提高立法会的效率及战斗力。

这是中国官员首次接见新上任的香港立法会议员。梁君彦在回答关于中国官员首次与新上任议员的意义问题时说，中央落实全面管治权，立法会作为地区议会，中央的主要负责官员对他们提出合适的期望及指导。至于会上是否有提及3月举行的特首选举，梁君彦回答，只谈及立法会事务。

本届立法会唯一一名非建制派议员狄志远并没有参与此次会面，但他认为中国官员与香港立法会议员交流是好事，希望日后可增加交流，包括议员北上或中国官员赴港交流，也希望中国官员日后多与不同光谱、更广泛的民间团体等见面。

全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，本次安排是中央对新选举制度产生的立法会表示支持和期望，并说在上述情况下的制衡是有建设性的制衡，以及帮助政府做好工作和避免失误的可能性，而不是为反对而反对，或挑战香港政治体制而作出的反对。

香港浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛则认为，中国官员在立法会首次大会前下达指令，显示议员要听话跟中央走。