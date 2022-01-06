立陶宛以国安为由阻止与中资公司签铁路建桥合同

立陶宛总理发言人对波罗的海通讯社（BNS）称，立陶宛政府当地时间周三以“国家安全利益”为由，令立陶宛国有铁路公司不要与一家中国国有的西班牙桥梁建造商签订合同。

据路透社报道，国营立陶宛铁路公司（Lithuanian Railways）去年说，在西班牙登记的桥梁建造商Puentes y Calzadas Infraestructuras以6250万元（欧元，约9600万新元）的最低报价，赢得了在立陶宛的建桥招标。

立陶宛铁路公司并称，由于这家西班牙公司在其网站上将中国路桥工程有限责任公司列为其母公司，立陶宛铁路公司已将其与中国的联系列为合同风险之一，并已要求政府审核该合同。

在立陶宛去年允许以“台湾”名义设立代表处后，立陶宛与北京的冲突不断升级，与立陶宛有经济往来的其他欧盟国家也被卷入其中，引起美国和欧洲多国关注。

立陶宛商界多名代表上个月透露，有多家立陶宛公司的产品无法在中国大陆通关，至少有五家企业面临此问题。欧盟官员上个月也证实，含立陶宛零件的货品也无法在大陆通关。

美国国务卿布林肯称这些报道“令人不安”，谴责中国大陆的施压已构成经济胁迫。布林肯近来也与多国欧洲外长通话，强调将声援立陶宛。

据美国国务院昨天于官网发布的新闻稿，布林肯昨天与德国新任外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）进行会晤，两人在会后共同召开记者会。布林肯谈到中国大陆对立陶宛的施压时，称两人都对中国大陆政府“试图欺负”（attempts to bully）人口不到300万的立陶宛表示关切。

布林肯说，中国大陆仅因立陶宛选择扩大与台湾的合作，就推动欧洲和美国公司停止使用立陶宛制造的零部件，否则就可能失去进入中国大陆市场的机会。

布林肯强调，不仅是立陶宛，世界上每个国家都有决定自己外交政策的自主权，而不受这种胁迫的影响。他还说，美国将与德国等盟友合作，打击并抵御来自中国大陆的胁迫。

此外，立陶宛总统瑙塞达前天说，立陶宛允许台湾以“台湾”名义在首都维尔纽斯开设代表处是一个错误，他认为这对立国与中国大陆的关系有很大的影响。不过，他并不认为台湾在立陶宛开设代表处是一个错误，只是该代表处的名字没有与他协调过。