西安“孕妇流产”事件 多人被处理

针对网传西安市有孕妇在医院外久候最终流产事件，陕西省、西安市卫生健康委员会昨天（5日）经过调查后，证实为一起责任事故，并将涉事医院总经理停职，对西安市卫健委主任给予党内警告。

综合央视新闻、澎湃新闻、观察者网等中国媒体报道，西安高新医院已对相关责任人作出处理，总经理范郁会被停职，门诊部、医务部相关责任人被免职。

西安市纪委也对省市有关疫情防控期间急救工作要求落实不到位、履职不力的西安市急救中心党总支副书记、主任李强给予党内警告处分，对落实省市关于疫情防控期间特殊人群救治工作要求不到位的西安市卫健委主任刘顺智给予党内警告处分。

西安市卫健委也责成西安高新医院主动与患者沟通，做好患者术后康复治疗、安抚补偿等工作；责成医院向社会公开道歉，反思和梳理工作流程隐患。

据“沸点视频”发布的视频，西安一名产妇家属前天发帖称，其小姨本月1日肚子疼痛，打不通120（中国大陆医疗急救电话号码），随后拨打110（公安报警电话）将她送往医院。

晚上8时多到达西安高新医院，因核酸问题在门口一直等到晚上10时多，最后该名孕妇大出血，婴儿流产。

陕西省妇女联合会昨天回应表示，已将此事上报领导，权益部门正在了解调查。

事件曝光后，多家中国媒体跟进报道。据《瞭望东方周刊》报道，西安市已有小区开始统计孕妇信息，便于安排孕检和相关事宜。据报道，西安浐灞生态区玄武东路社区凯森福景美地物业公司证实，发出通知吁请有孕妇的住户昨天下午4时前报备信息，姓名、年龄和电话，以便安排孕检和相关事宜。

中国官媒《人民日报》旗下微信公号“侠客岛”昨天在官方微博就上述事件发文称，对于疫情期间如何救治孕产妇，其实中国国务院在2020年2月就发出过相关通知，有一系列具体要求。

其中包括，各地根据医院条件为产科门诊及病房尽可能创造独立进出通道；发热门诊对发热孕产妇进行排查，对于能够明确排除疑似感染的孕产妇，可转至普通门诊就诊，疑似或确诊孕产妇则按规定尽快转诊至定点医院。