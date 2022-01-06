胡锡进评江雪封城见闻：不要把抗疫成就与具体问题对立

中国陕西省西安市封城半月，居于西安的前媒体人江雪撰写的封城日记受到舆论关注，中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进昨天（5日）对此评论说，江雪的视角是社会生态中天然存在的，无论大多数人喜欢不喜欢，都应该允许这样的表达，但他也强调，悲情视角只是看待社会的众多视角之一，不要把国家抗疫成就与现实中的具体问题对立。

江雪这篇题为《长安十日》的封城日记，记录了西安在此次疫情中从上个月22日封城前夕，到今年1月3日之间的见闻，当中提到市民持续多日的“吃饭难”、“求医难”等问题，并指“本质还是人为灾难”。

她在文中写道，“‘西安只能胜利’，这是正确的大话，套话，也是空话。与之类似的，还有‘我们要不惜一切代价’，这句话是不错，但具体到每一个普通人，我们可能要想一想，在这里，我们是‘我们’，还是要必须被付出的‘代价’？”

她还说，事件过后如果没有反思，不吸取血泪教训，忙着立功摆奖，歌功颂德，那“人们的苦难只能是白白承受。”

江雪的封城日记在微信等平台被广泛转发，很多人都把她与曾写下武汉封城日记的作家方方做类比，称之为“西安版的方方”。

对于江雪日记在舆论场引发的关注和争议，胡锡进昨天在个人微博发文评论，他说，他愿意相信作者讲述的西安封城以来大部分故事和细节都是真实的，但作者对文章素材有明显的选择性，“这种选择性是她的价值观决定的，倒未必受某种政治动机驱使”。

他写道，部分知识分子中一直存在一种信念，他们的使命就是记录人间的痛苦。因此，他认为无论大多数人喜欢不喜欢，都应该允许《长安十日》这样的表达。

对于江雪的文章仍然完整的出现在互联网上，胡锡进认为，这是社会对待批评应有的开放和包容，“我相信，几乎没有人希望中国互联网上只有一种声音，包括江雪大部分最激烈的批评者们”。

他还提到，网上流传江雪发文后被国保四人找上门来，但她本人随后做了否认，表示自己是平安的，“我个人也希望她平安，就像方方一直是平安的一样”。

胡锡进还说，看待社会存在很多视角，悲情视角只是其中之一，围绕中国抗疫的肯定性视角无疑更加普遍，因为它得到了中国抗疫综合效果远好于外部世界这一强大事实的支持，“虽然这个事实取代不了人们有着各种困难和烦恼的日子，但是老百姓的集体理性并没有沉睡，眼睛不会瞎”。

他最后强调，不要把国家的抗疫成就与现实中的具体问题和不如意对立起来，用其中的一个覆盖另一个，无论对哪个立场的讲述者来说，都应是他们叙事的边界。

另据香港《明报》报道，江雪前天（4日）对其表示，自己只是希望记录所见事实，强调整体写得克制、温和，发文章时已预计“很快有人打电话找”，所幸暂时还没有被警告，并称会持续记录封城的情况。