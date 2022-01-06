美贸易代表戴琪与立陶宛外长通话谈应对中国经济胁迫

美国贸易代表戴琪当地时间5日与立陶宛外交部长兰茨伯格斯通电话时表明，美国将持续力挺遭受中国大陆经济胁迫的立陶宛。

立陶宛在去年同意台湾于当地设立“台湾”为名的驻立陶宛代表处后，遭受中国大陆的经济压迫。

据美国贸易代表办公室官网公告，戴琪5日在华盛顿与兰茨伯格斯通话时，强调美国将与欧盟及其成员国合作应对外交和经济胁迫行为。双方也讨论通过建立紧密的跨大西洋伙伴关系，接受并体现美国与欧盟共同价值观，以共同面对挑战的重要性。

戴琪与兰茨伯格斯也指出，美国和欧盟作为民主市场经济体，共享许多需要在国际上捍卫的核心价值与原则。两人也同意保持定期沟通，以加强美国与欧盟以及美国与立陶宛的经济关系，并持续应对中国大陆的经济胁迫问题。

此前，美国国务卿布林肯去年12月22日与立陶宛总理席希莫尼特通话时重申，美国将与理念相近的伙伴共同对抗中国大陆在外交、经济上的施压。

据美国国务院发言人普赖斯公布的通话摘要，布林肯在通话中谈及立陶宛货物和含立陶宛零件的货品进入中国卡关的报道“令人不安”。布林肯说，中国的施压引起严重关切，在国际贸易准则下，已构成经济胁迫。

布林肯也说，在立陶宛面对中国施压之际，美国会支持立陶宛，并重申美国致力于与理念相近的国家合作，以对抗中国在外交、经济上的胁迫性作为。

路透社引述消息人士称，在中国大陆与立陶宛就台湾问题发生争端之际，北京敦促德国汽车轮胎和零部件制造商大陆集团（Continental AG）停止使用立陶宛生产的零部件。德国业内消息人士称，有10多家汽车及农业领域公司都受到中国大陆施压。