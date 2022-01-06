港食卫局长：须尽早切断传播链 长痛不如短痛

香港政府宣布从明天（7日）起禁晚市堂食，关闭酒吧等场所以切断社区病毒传播链，香港食物及卫生局局长陈肇始说，明白相关措施对业界有影响，但为了尽早切断传播链，“长痛不如短痛”。

据《星岛日报》报道，陈肇始在一个电台节目中说，政府目前没有要求学校停课，她认为停课对学生的身心健康来说并非最好安排，不过教育局仍会持续观察疫情发展，在必要时调整政策。她也称，政府会尽快研究将科兴疫苗的接种年龄下调至3岁。

陈肇始透露，政府发现，确诊屯门男测量师曾与确诊空姐的母亲，在同一时间到天后“陆田园”餐厅用餐，怀疑因此受到感染。她续称，虽然相信已理清感染源头，但她认为社区仍存在潜在感染链。

她透露，确诊外佣曾到访维园、外佣宿舍、教会等许多地方，政府已联络印尼驻港领事馆协助，呼吁曾到访“陆田园”及维园等市民尽早前往进行病毒检测。

针对“海洋光谱号”游轮出现九名密切接触者一事，陈肇始说，船上3700名乘客及船员已完成检测，全部呈阴性，至于九名密切接触者及他们在船上的密接者共30人，将会送往竹篙湾检疫中心进行四天检疫。

陈肇始表示，希望能在14天内控制疫情，在农历新年前能恢复原有营业安排，为此要“快狠准”，尽早切断社区传播链，她也透露，政府会在七天后检视情况。

香港特区政府因应当地奥密克戎疫情急剧恶化，第五波疫情一触即发，将由明天起收紧多项社交距离措施，包括全港食肆晚市禁止堂食、取消所有大型活动，以及禁止八个国家的民航客机来港，为期14天。香港特首林郑月娥强调，当局采取上述措施，是希望走在疫情之前，以重锤出击，务求在短期阵痛后遏止病毒传播。