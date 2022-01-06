大陆新增132本土病例 河南疫情升温

中国大陆昨天新增本土冠病病例132例，分布在河南、陕西和浙江三省，其中河南疫情迅速升温。

据中国国家卫健委通报，河南昨天新增64例本土病例，其中许昌市50例、郑州市五例、洛阳市四例、周口市三例，商丘市和固始县各一例。陕西西安昨天新增本土病例63例，浙江宁波新增五例。

另外，大陆昨天报告新增无症状感染者45例，其中本土10例，包括河南九例、浙江一例。

河南郑州市疫情防控指挥部办公室昨晚发布通告，调整部分区域疫情风险等级，今起将中原区绿东村办事处电缆社区69号院、二七区建中街办事处永安社区保全街28号院划定为中风险地区。

据微信公众号“郑州发布”消息，郑州市委书记徐立毅在全市疫情防控工作电视电话会议上说，要迅速行动、全力以赴、尽锐出战，以一域之安全稳定守好全局之安全稳定。

他强调，要精准施策，在圈住、捞干、封死上下功夫，争取在最短时间内扑灭疫情。

郑州市昨天已对全市居民展开核酸检测，不参加核酸检测的居民，健康码将被标记为黄码，在公共场所的出入将受限。

昨天单日新增50起病例的许昌市防疫压力大增，该市疫情防控指挥部昨天发布通告，启动许昌市所有居民核酸检测，包括所有常住人口、临时流动人口、外籍人员、来许人员等。

据《许昌日报》报道，许昌市委书记史根治昨晚在疫情防控工作会议上说，目前许昌代管的县级市禹州市疫情尚未完全查清源头、澄清底子，要求各地各部门履职尽责，打一场全员核酸检测的攻坚战、同心抗疫的“歼灭战”。

西安疫情自本月2日以来出现好转迹象，新增本土病例从上个月31日174例的高点，降至前天（4日）的35例，但昨天又反弹到63例。

西安市政府昨天在疫情防控新闻发布会上宣布，4日新增35个病例都在封控区、隔离点，“社会面基本实现清零”；对封控、管控区域和集中隔离人员，达到解除条件的，经评估后逐步有序予以解封。

此外，西安咸阳国际机场国际客运航线从昨天起暂停运营，此前已停飞全部国内航班。