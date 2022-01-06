台驻尼国前大使据报疑似在当地置产

台驻尼加拉瓜前大使吴进木被指“叛国”疑团未解，再传出他在当地购物置产。

综合台湾《联合报》、中央社等报道，根据监察院财产申报资料，吴进木夫妇除在桃园拥有房地产，还在美国弗吉尼亚州也有房产，2016年申报的一笔房产，地点疑似在尼加拉瓜。吴进木在2020年申报的总存款，折合新台币为2513万1636元（约124万新元），但其中仅16万4835元为新台币，其余大多是美元。

台湾前外交部长程建人说，吴进木在台尼断交后不离开驻在国及取得尼国国籍，观感上当然不好，但外交部也没有把事情讲清楚，才会引起争议。他建议外交部或是吴进木本人，把事情讲清楚、责任归属就会清楚。

本月2日质疑吴进木“叛国”的民进党前立委林浊水昨天（5日）在面簿质疑台湾外交部，为吴进木“归化辱台湾”开脱。国民党立委江启臣则点名外交部长吴钊燮指挥错误，“将帅无能，累死三军”。外交部昨天说，目前没有需要再回应之处。

林浊水2日在面簿发文批评，吴进木在台尼断交前夕办退休，一断交就得到尼国国藉。但在断交前夕报回来的都是好消息，断交大事发生还不回台报告，有一连串的不合理。他怒斥，吴进木“完全是叛国行径，外交部还替他（吴进木）说话，国安系统在做什么？太不像话了！还不认真追查？鸣鼓而攻之！铨叙部马上先追回退休金！”

林浊水昨天再次在面簿发文称，台湾外交部终于好不容易挤出一句：“吴进木要说淸楚了”，并质疑欣然归化羞辱台湾的人民，这样的事还有说明的空间？，要求外交部说清楚。

他还称，出了状况，外交部一句道歉都没有，倒很认真替吴进木说话，质疑外交部是否就这样维护台湾尊严。

针对吴进木入籍尼加拉瓜一事，江启臣说断交大使归入当地国籍，这还是史上第一次，令人难以想像，“让中华民国颜面彻底扫地”。此外，他也质疑外交部，为何没有把大使未返台的真相告诉民众。

尼国政府在当地时间12月9日与台湾断交后，隔天就授予吴进木夫妇尼国国籍。根据去年12月10日尼国政府授予吴进木尼国国籍公告，内容提及吴进木向移民单位提交尼加拉瓜国籍申请程序，但未能从此文件知提交申请程序时间。

台驻海地前大使杨承达透露，据他了解，吴进木早有在尼国定居打算，只是没想到会在此时断交。

台湾外交部发言人欧江安4日在线上例行记者会透露，吴进木退休程序完备且合法，但有关吴进木在台尼断交后获尼加拉瓜国籍，外交部事先未获告知，并盼吴进木能尽快针对相关质疑对外说明。

欧江安3日回应说，吴进木在去年9月28日因个人生涯规划申请退休获准，已在11月17日离任，并办妥退休离职手续。