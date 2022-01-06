遣返大陆偷渡犯释善意？台法务部：两岸共打犯罪非突发

台湾内政部移民署昨天（5日）起分批遣送中国大陆籍偷渡犯返回大陆，是一年多来首次，台湾法务部政务次长陈明堂说，这是基于两岸共同打击犯罪及司法互助协议，并非突发情况。

综合台湾《联合报》和《自由时报》报道，陈明堂今天在立法院受访时说，两岸对于犯人遣返是基于共同打击犯罪的立场进行，并非突发情况，像是早前大陆将新店杀人案犯人遣返回台湾也属正常情况。

有媒体追问道，这是否算是台湾释出善意，以及大陆是否会持续不定期遣返台湾籍嫌犯，陈明堂说，基于两岸共同打击犯罪与司法互助协议架构，对于相关刑事案件，包括犯人、资料、通报等都能正常进行，虽然数量与过去相比有差距，但这几年来都正常进行中。

台湾移民署从昨天起分四梯次将21名大陆籍偷渡犯遣返，第一梯次昨天上午从松山机场遣返厦门。

台湾移民署在去年5月将23名金门协议遣送名单送往大陆供确认身份，大陆直到12月29日回复确认名单，并通知可办理后续事宜。不过因有两人失联，因此首梯次仅遣送21名，包含18男、三女。

受遣返的人员中，其中一人是去年5月初在台中港西码头被发现的周姓男子，他称因为向往台湾民主自由，从福建驾驶橡皮艇横渡到台；另一名是曾声援香港反修例运动的胡海波，他于2020年9月25日晚上从厦门游到金门，上岸后自称被中共打压，希望寻求政治庇护，不过最后还是依法将其送往高雄收容所。

台湾陆委会称，近年两岸持续执行金门协议遣返陆籍偷渡犯作业，2020年虽受疫情影响，仍于同年11月间遣返22人，对于两岸有序交流具有正面意义。