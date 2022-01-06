台南市提案特赦陈水扁 国民党吁先缴还不法所得

台南市议会昨天（5日）在临时会中通过提案，建请执政的民进党政府比照韩国，特赦台湾前总统陈水扁。在野的国民党会后吁请陈水扁先将不法所得归还，再谈特赦。

综合台湾《联合报》《自由时报》、中时新闻网等报道，台南市议会昨天火速通过民进党议员陈怡珍特赦前总统陈水扁的临时提案后，国民党团虽然在议会现场没有反对，但事后以党团名义说，陈水扁保外就医后，目前逍遥地住在台南市的豪宅度余生。

国民党团称，对于一位因贪污洗钱弊案曾被一审判处无期徒刑，并要求缴回2亿元新台币（约983万新元）不法所得的被告来说，陈水扁保外就医已经形同特赦，该党团请阿扁先将不法所得缴回国库，再谈特赦。

对于上述提案，台湾总统府发言人张惇涵回应称，大家对陈水扁的健康都非常关心，最重要的还是确保陈水扁获得最好的照顾，早日回复健康。

台湾法务部长蔡清祥受询时则说，特赦由总统做决定，应予尊重，而个别地方人士的主张，也应该尊重，法务部身为一个幕僚单位，只能依法行事。

陈水扁儿子、高雄市议员陈致中说，父亲虽保外医治，但仍长期饱受身心煎熬，特赦对增进身心健康会正面助益。他说，陈水扁案十几年来造成的风雨，应该告一段落，所有的是非功过交给历史与人民来公评，期待特赦化解政治对立、增进社会团结。

陈水扁周一（3日）在面簿发文分享自己观赏四川已故画家席德进作品展览的感想，提到韩国政府在去年圣诞节前夕，宣布特赦首位女总统朴槿惠，而决定特赦朴槿惠的却是她的政敌，称“阿扁自有所感”。