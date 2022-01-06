中国14部门要求春运防止一刀切和层层加码

中国国家发展与改革委等14部门就春运共同发文，要求引导企业合理安排生产、错峰放假或调休、引导错峰返乡返岗，做好春运疫情防控和服务保障工作。

中国发改委今天（6日）于官网发布《关于全力做好2022年春运工作的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提到，2022年春运将从本月17日开始，2月25日结束，共计40天。综合研判，今年春运客流量存在较大不确定性，节前客流相对集中，节后返程较为分散，区域间客流差异较大。

《意见》要求，科学精准做好分区分类出行管理，在落实疫情防控措施的同时保障人员安全有序流动，坚决防止“一刀切”和“层层加码”，减少对群众生产生活的影响。疫情中高风险有关地区及高风险岗位人员出行需按照疫情防控要求执行。

《意见》也要求，引导企业合理安排生产、错峰放假或调休。在春节期间安排职工工作的，用人单位要依法支付加班工资。各级工会要深入用工量大的企业，积极协商息工、开工时间，避开春运高峰期。各地高校也要根据属地疫情防控要求，及时调整寒假放假、开学时间，尽可能错开春运时段。

《意见》强调，春运期间将举办北京冬奥会，下半年将召开中国共产党二十大，做好春运工作意义重大，落实国务院联防联控机制要求，保障人民群众度过欢乐祥和的春节。

另据《人民日报》报道，中国国铁集团副总经理李文新分析称，今年春运全国铁路预计发送旅客2亿8000万人次，同比增长28.5%，为2019年同期的69%。同时，今年春运全路客运最大能力安排比2019年同期增长10%以上，将充分发挥高铁成网优势，增加高铁有效运力供给。

中国已从本月3日起开始开放预购今年春运火车票。为适应疫情防控条件下的旅客出游规律，中国铁路部门发布一系列措施，改进了售票和退改签服务等措施，包括票务网站售票服务时间延长、提供24小时网上退票服务、将候补购票最迟截止时间由开车前六小时调整为两小时等。