被印度政府追缴巨额税款 小米：坚持合法合规经营

印度政府称调查发现中国智能手机巨头小米在印度的子公司逃避关税，已要求小米子公司支付65.3亿卢比（约1.19亿新元）的进口税。小米则回应称公司在全球范围内坚持合法合规经营。

据路透社报道，印度政府周三在一份声明中说，由印度税收情报局进行的调查显示，小米印度分公司向美国高通公司和北京小米移动软件公司支付的专利许可费和特权使用费，没有计入该公司及其合同制造商的进口交易价值中。

声明称，已经向小米发出三份通知，要求追缴2017年4月至2020年6月期间总计65.3亿卢比的税款。

小米印度分公司称对此非常重视，确保自身遵守所有印度法律，“目前正在详细审查该通知。作为一家负责任的公司，我们将向有关部门提供所有必要的文件。

另据澎湃新闻报道，小米当天晚间回应称，小米在全球范围内坚持合法合规经营，并遵守经营地的相关法律法规。

小米称，此次印度有关部门要求小米补缴的是2017年4月1日至2020年6月30日之间与特许权使用费相关的进口环节税金，与小米近期业务无关，且该官方声明并非最终结果。

小米方面还说，此次税务问题的根源是各方对进口商品的价格认定存在分歧，“对包括专利许可费在内的特许权使用费是否应该计入进口商品的价格，这在各国都是一个复杂的技术性难题”，会就这个问题继续和印度有关部门沟通。