中国官媒发文驳斥“中国囤粮致全球粮价上升”

对于有外媒指中国大规模囤积粮食，造成全球粮食价格急剧上升，导致一些国家出现饥荒，中国官媒今天（6日）发文驳斥，强调中国不背这个锅。

中国官媒《经济日报》今天发文驳斥说，个别外媒是在炒作中国“囤积粮食”导致全球粮荒，让中国为全球粮价上涨和全球粮食危机背锅。文章强调，这个锅，中国没有理由背，也绝不能背。

文章并未指明是哪家外国媒体，但《日经亚洲评论》上个月23日发布一篇题为《中国囤积了全球一半以上的粮食 推高全球价格》的报道，指中国过去五年以来积极地向各国采购大豆、玉米、牛肉、猪肉等粮食，造成全球粮食价格急剧上升，使更多国家陷入饥荒。

《经济日报》的文章称，中国去年粮食生产连续七年保持总量在1.3万亿斤以上。小麦、稻谷、玉米产量增多，产大于需，确保谷物基本自给。此外，中国粮食进口旨在弥补结构性短缺，优化供给结构，与“大规模囤粮”毫无关系，纯属子虚乌有。

文章续称，虽然中国进口一定粮食，但并未掌握第一手粮源，而是主要从国际四大粮商采购二手粮源，对全球粮食贸易并无话语权和定价权。文章补充道，2020年以来全球粮食价格上升主因是冠病疫情、极端天气频发、全球流动性过剩、国际资本炒作等各种因素叠加作用的结果。

文章称，中国进口的粮食主要以大豆、玉米及高粱、大麦等为主，进口小麦和大米占比较小，对全球小麦和大米贸易影响较小。文章强调，中国在进口粮食时，充分考虑世界粮食供给能力，确保进口规模相对稳定，避免突然大量进口影响世界粮食安全。

《日经亚洲评论》的报道引述了中国海关总署的数据，称2020年中国进口粮食比10年前增长了4.6倍。去年1月至9月期间，中国的粮食进口量超过了2016年以来的水平，这是有可比性数据以来的最高水平。

报道称，中国过去五年的大豆、玉米和小麦进口量暴增二至12倍；牛肉、猪肉、乳制品和水果的进口量则跃升了二至五倍。

报道也引述中国国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云称，中国正将其粮食储备保持在历史上最高水平。目前，中国小麦库存可以满足一年半的需求，粮食供应方面没有任何问题。

《经济日报》发表的文章虽然同样称，稻谷和小麦两大口粮库存数量足够满足全国一年半以上的需求，但文章却说，中国粮食库存水平尚未达到历史最高水平。文章还强调，充足的库存是保障粮食安全的“压舱石”，使中国能应对各种“黑天鹅”和“灰犀牛”事件带来的风险挑战。